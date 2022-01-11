VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.370 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.379,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,7 üzerinde 2.370,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, kapanışa yakın New York borsasındaki satışlara paralel gerileyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 2.331,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını büyük ölçüde telafi ederek 2.369,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen duruşu sonrası bugün Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere Fed yetkilileri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini söyledi.

Fed'in politika adımlarına ilişkin beklentilerin belirsizliğini korumasının pay piyasalarını baskıladığını ifade eden analistler, bugünkü açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 2.410 ve 2.520 seviyelerinin direnç, 2.300 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.