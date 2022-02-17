Üye Girişi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

17.02.2022 09:36
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.285 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.285 puanda dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.292,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.285,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2.273,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının korkulduğu kadar şahin olmamasıyla yükselişe geçerek 2.295,75 puana çıktı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime yönelik haber akışı ve para politikalarına ilişkin beklentiler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin bazılarını geri çektiği yönündeki açıklamasının doğru olmadığını ve Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

Analistler, söz konusu açıklamaların risk algısını artırarak küresel bazda pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülediğini bildirdi.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin bilanço açıklamalarının devam ettiğini kaydeden analistler, bu dönemde hisse ve sektör bazlı ayrışmaların öne çıkabileceğini dile getirdi.

Dün açıklanan finansal sonuçlara göre, Tüpraş 2021 yılında konsolide net karını 3,3 milyar liraya çıkararak beklentileri aştı.

Tüpraş'ın payları vadeli işlemlerde yüzde 1,1 artışla işlem görüyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin haber akışının gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, para politikaları tarafında ise bugün G20 finans liderlerinin bir araya geleceği zirvenin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bugünün veri takviminde ayrıca yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.300 seviyesinin direnç, 2.260 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
09:38 CHP'li belediyelerin yardım paralarına devlet el koydu! İmamoğlu: Beddua aldılar
09:37 3. Dünya Savaşı kapıda: Herkes Rusya'dan bekliyordu, ilk ateşi Ukrayna açtı!
09:30 Motosikletle giderken yoldaki kıza bakan gence, babasının uyarısı sosyal medyada viral oldu
09:29 Ayhan Bilgen'in partisinde AK Parti, HDP ve ANAP'lı isimler kurucu olacak!
09:22 Dans ederken dengesini kaybeden genç kız, düştüğü yer yüzünden sokağa rezil oldu
14:41 4 aylık bebeğin kemikleri kırıldı, vücudunda sigara söndürüldü! Anne tutuklandı
09:12 Sıla'yı acımadan katletmişti! Sabıkası kabarık çıktı
09:11 Çürük meyve ekonomik meyve oldu, 5 liradan satılıyor! Sosyal medyada "çürük meyve" tepkisi
08:43 Barış Pınarı harekatını parola yaptılar ve ünlü sosyolog Nilüfer Narlı'yı böyle dolandırdılar
08:37 Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Gözler saat 14:00'a kilitlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 09:43:45. #1.11#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement