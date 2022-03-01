VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

01.03.2022 09:38
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.221,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.220,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.189,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.230 ve 2.280 seviyelerinin direnç, 2.170 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2022

Borsa İstanbul, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika


Son Dakika
09:32 Savaş sırasında Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Çavuşoğlu, Montrö hükümlerini anlattı
09:28 Rusya-Ukrayna savaşı yatırımı sekteye uğratıyor! Savaş bitmezse Türk müteahhitler 25 milyar dolar zararda
09:26 Ukrayna'ya gönderilen yardım kutusuna bırakılan not duygulandırdı!
09:20 Ece Erken Instagram hesabı üzerinden Fayyem kelimesini paylaştı! İşte o sözcüğün sırrı çözüldü
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:45:58. #1.13#
SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement