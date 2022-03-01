VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.220 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.221,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.220,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.189,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel bazda risk iştahını törpülediğini belirterek, konuyla ilgili haber akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de ISM imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.230 ve 2.280 seviyelerinin direnç, 2.170 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.