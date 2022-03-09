VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Son Dakika

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.276 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.293,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 1,4 üzerinde 2.276,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 2.207-2.300 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2.245,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek 2.269,50 puana çıktı.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşının küresel pay piyasalarında başlıca risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak iki ülke arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayan analistler, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.290 seviyesinin direnç, 2.220 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.