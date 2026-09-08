VİOP'ta endeks kontratı yüzde 0,20 artışla güne başladı - Son Dakika
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VİOP'ta endeks kontratı yüzde 0,20 artışla güne başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı, yeni güne önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 yükselişle 17.400 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan 17.500 ve 17.600 puanın direnç, 17.200 ve 17.300 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,20 yükselişle 17.400,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,84 artışla 17.365,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da yüzde 0,20 artarak 17.400,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,20 artarak 17.400,00 puandan işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.500 ve 17.600 puanın direnç, 17.200 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı yüzde 0,20 artışla güne başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİOP'ta endeks kontratı yüzde 0,20 artışla güne başladı - Son Dakika
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