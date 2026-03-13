VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
VİOP'ta Nisan Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

13.03.2026 09:38
BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,25 düşüşle 15.477,00 puandan işlem gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,25 düşüşle 15.477,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,12 artışla 15.516,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarını geri vererek 15.486,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,25 altında 15.477,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.600 ve 15.700 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

