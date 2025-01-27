VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı

BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,6 düşüşle 11.479,00 puandan başladı.

27.01.2025 09:46
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 0,6 düşüşle 11.479,00 puandan başladı.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 azalışla 11.479,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,2 azalışla 11.542,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 11.534,00 puana geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a ilişkin söylemleri ve ABD'nin önemli ticaret ortaklarının yanı sıra Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi uygulayabileceğine yönelik açıklamalarının etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) açıklayacağı faiz kararlarına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.450 ve 11.400 puanın destek, 11.550 ve 11.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Düşüşle Başladı - Son Dakika

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