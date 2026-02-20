VİOP'ta Şubat Vadeli Kontrat Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat güne yüzde 0,1 yükselişle 15.433,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,82 azalarak 15.417,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 15.430,00 puandan işlem gördü.

Şubat vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 15.433,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında artan jeopolitik gerginliklerin etkisiyle satış ağırlıklı seyrederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.500 ve 15.600 puanın direnç, 15.200 ve 15.100 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.