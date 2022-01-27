Vitago'dan en çok vitamin siparişi veren il İstanbul

İSTANBUL(AA) -Online sipariş kanalından günlük olarak vitamin grubu ürünlerin siparişlerini alan Vitago, 2021'de Türkiye'nin her ilinden binlerce siparişe ulaştı

Tohum Holding'den yapılan açıklamaya göre, aldığı siparişleri ertesi gün teslim olacak şekilde özel bir lojistik süreci kuran Vitago, yıl içinde iller ve bölgeler bazında aldığı siparişleri derleyen bir rapor oluşturdu.

Vitago, online satıştaki ilk siparişlerini İstanbul'dan almıştı. İstanbul bölgesinde özel perakende noktalar ve anlaşmalı eczanelerde bulunmasıyla birlikte İstanbul siparişleri yoğunlaşan markanın online sisteme geçişiyle birlikte Anadolu illerinden de siparişleri gelmeye başladı.

İstanbul'un ardından Ankara ve İzmir en şok sipariş verilen iller olurken en az sipariş verilen üç il Bitlis, Kilis ve Bayburt oldu.

Yıl içinde tüm illerden sipariş alan Vitago, bölgesel dağılımda en çok Marmara bölgesinden vitamin siparişi aldı. Toplam siparişinin yarısından fazlasını Marmara bölgesi illerinden alan Vitago, en az siparişi de Doğu Anadolu Bölgesinden aldı. Marmara Bölgesini İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgeleri takip etti.

Vitago verilerine göre en çok sipariş verilen ürün "1000 Mg Vitamin C, Vitamin D ve Çinko içeren" şirketin ilk ürünü de olan "C Vitamin kompleksi" olduğu belirlendi. Sonrasında D vitamininin en çok satış yapan ikinci ürün olduğu tespit edildi. En çok verilen siparişlerde üçüncü sırayı, "Vitago Kids Gummies Multivitamin" adlı ürün aldı.

Vitago'nun TRT Çocuk Rafadan Tayfa karakterleri arkadaşlığı ile sunduğu Gummy formdaki ürünleri, çocuklar için vitamin alımını eğlenceli hale getiriyor.

Soğuk kış aylarına girildiğinde artan bağışıklık destek ürünlerine olan talep artarken Vitago'nun da en çok satış yaptığı ay Aralık oldu. Aralık ayı, kış günlerinin gelmesi ve internetteki kampanya döneminin etkisiyle toplam satışların tek başına yüzde 25'ini gerçekleştirdi.

Değişen alışveriş alışkanlıklarına paralel olarak hepiyihisset.com adlı bir vitamin satış portalı kuran şirket, gıda takviyesindeki internetten satışla ilgili soru işaretlerini de kaldırmaya odaklanıyor. Kendi fabrikasında GMP şartlarında üretilen tüm Vitago ürünleri, saklama koşulları gözetilerek sadece kendisine ait internet mağazalarından doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor.