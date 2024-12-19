VIX Endeksi Yükseldi, Piyasalar Dalgalandı - Son Dakika
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Ekonomi

VIX Endeksi Yükseldi, Piyasalar Dalgalandı

Fed'in faiz indirimi sonrası belirsizlik artarken, VIX Endeksi 28,3 ile en yüksek seviyeye çıktı.

19.12.2024 14:16
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ABD'de S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirim hızında yavaşlamaya gideceği yönündeki sinyallerin ardından dün 8 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine karşın, para politikasında gevşeme döngüsünün yavaşlayabileceğine yönelik mesajları piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Banka, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseltirken, 2025'te faiz indirimlerini yavaşlatacağının sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmelerle artan belirsizlik sonrası S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi dün ağustostan bu yana en yüksek zirvesi olan 28,3'e çıkmasının ardından 20,8'e geriledi.

Endeks, Ağustos 2024'te resesyon endişeleriyle 65,7'ye çıkmasının ardından 38,57'ye inmişti. VIX endeksi tarihin en yüksek seviyesine ise Eylül 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında 89,5'e çıkarak ulaşmıştı.

Bu gelişmelerle New York borsasında endeksler dün sert düşüşle kapandı.

Dow Jones endeksi dün, yüzde 2,58 azalarak 42.326,87 puana gerilerken, endeks üst üste onuncu iş gününde de gerileyerek 1974'ten bu yana en uzun süreli düşüş serisini kaydetti. S&P 500 endeksi yüzde 2,95 azalışla 5.872,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,56 kayıpla 19.392,69 puana indi.

ABD'de piyasalarındaki satış baskısının yeni günde Asya ve Avrupa'da etkili olduğu görülürken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,69 kayıpla 38.813, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,36 azalışla 3.370 puana indi.

Avrupa'da, Stoxx Europe 600 yüzde 1,2 değer kaybıyla 508,50 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,3 azalışla 19.984 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,4 düşüşle 8.087 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,7 kayıpla 7.263 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Dow Jones, Ekonomi, Finans, Borsa, Banka, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VIX Endeksi Yükseldi, Piyasalar Dalgalandı - Son Dakika

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