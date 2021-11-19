TR82 Bölgesi'nde mesleki eğitim alan öğrencilere yönelik Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"nda yarışacak takımlar belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ve Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı"nın 1 Kasım 2021 tarihinde ilan edilen başvuruları tamamlandı. Başvuruların alınmasının ardından yarışmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Bölge il milli eğitim müdürlükleri ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ortak komisyonu tarafından 15-18 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda "TR82 Bölgesi" illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illeri ile "TR81 Bölgesi" Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden meslek lisesi öğrencilerinin oluşturduğu toplam 14 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Programda 14 takım yarışacak

KUZKA tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Vocathlon: Mesleki Girişim Maratonu Programı", başlangıçta Kastamonu'da, daha sonra TR82 Bölgesi illeri olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin tümünde aynı anda yapılmıştı. Bu yıl ise yarışma programı TR81 Bölgesi illeri olan Zonguldak, Karabük ve Bartın'ı da içine alacak şekilde genişletildi. Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden 10 takım, Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinden ise mesleki eğitim veren orta öğretim kurumu öğrenci ve öğretmenlerinden oluşan 4 takım olmak üzere toplam 14 takım, 29 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi eğitimlere ardından 3-5 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek yarışma programına katılacak. - KASTAMONU