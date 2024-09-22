Vodafone\'dan 3 Yeni Yapay Zeka Asistanı

Ekonomi

Vodafone, hem müşterilerine hem de bayi ve şirket çalışanlarına destek olmak üzere geliştirdiği, üretken yapay zeka tabanlı 3 yeni asistanı kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone internet sitesi üzerinden hizmet vermeye başlayan yeni akıllı asistan, Vodafone müşterilerinin sorularını yanıtlayarak onlara en iyi müşteri deneyimini yaşatırken bayiler için geliştirilen "Vodafone Akıllı Asistanım", müşterilerden gelen soruların yanıtlanmasında bayi çalışanlarına yardımcı oluyor. Diğer yandan, Vodafone'un pazarlama ekipleri de yeni "Kampanya Asistanı" ile görsel ve metin tabanlı pazarlama aktivitelerini istedikleri şekilde ve kolayca gerçekleştirebiliyor.

Vodafone müşterileri için geliştirilen ve üretken yapay zeka teknolojisine dayanan yeni asistan, Vodafone müşterilerinin sorduğu sorulara yanıt verip onların sorunlarına çözüm buluyor. Müşterilerin sorularını anlamak ve en doğru cevapları sunmak için özel olarak tasarlanan bu asistana Vodafone web sitesindeki "Vodafone Yardım" sayfasından ulaşılabiliyor.

Vodafone bayi çalışanları için geliştirilen ve üretken yapay zeka teknolojisine dayanan Vodafone Akıllı Asistanım da bayi çalışanlarının sorduğu her türlü soruya yanıt verebiliyor. Mobil ödemeden abone kayıt evraklarına kadar yüzlerce sayfalık dokümandaki verileri kullanarak sorulara saniyeler içinde yanıt veren Vodafone Akıllı Asistanım, bayi çalışanlarının işlerini kolaylaştırarak verimliliğini artırırken, müşterilerin de daha hızlı ve etkili destek almasını sağlıyor.

Vodafone pazarlama ekipleri için geliştirilen ve üretken yapay zeka teknolojisine dayanan "Kampanya Asistanı" ise kampanyalar için kişiselleştirilmiş görsel ve metinlerin oluşturulmasında çalışanlara yardımcı olarak pazarlama sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Ekip verimliliğini, veri güvenliğini ve müşteri memnuniyetini artıran bu asistan sayesinde, kampanyaların hızla ve başarılı bir şekilde hayata geçmesi mümkün oluyor.

"Daha hızlı ve doğru cevaplar vermemize olanak tanıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak müşterilerine ve çalışanlarına daha iyi bir deneyim sunmak için yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Üretken yapay zeka teknolojisine dayanan 3 yeni asistanla hizmet kalitemizi artırıyoruz. Vodafone web sitemiz üzerinden sunduğumuz yeni akıllı asistanımız, müşterilerimizin sorularına daha hızlı ve doğru cevaplar vermemize olanak tanıyor. Vodafone Akıllı Asistanım ile bayi çalışanlarımızın müşterilerden gelen sorulara daha hızlı yanıt vermesini sağlayarak iş yükünü hafifletiyoruz."

Kampanya Asistanı ile pazarlama kampanyalarının daha hızlı hayata geçmesini ve müşterilerine daha ilgi çekici ve kişisel deneyimler yaşatılmasını sağladıklarına değinen Şahin, İnovatif bakış açısıyla, üretken yapay zeka teknolojisini etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktardı.