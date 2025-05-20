Vodafone Türkiye 19,1 Milyar Lira Yatırım Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Vodafone Türkiye 19,1 Milyar Lira Yatırım Yaptı

Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında 19,1 milyar lira yatırım yaparak mobil müşteri sayısını 25,2 milyona çıkardı.

20.05.2025 12:48
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Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılında 19,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdiğini, mobil müşteri sayısını ise 25,2 milyona çıkardığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, Nisan 2024-Mart 2025 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını paylaştı.

Bu dönemde 19,1 milyar lira yatırım yapan Vodafone Türkiye, servis gelirlerini önceki döneme göre organik olarak yüzde 83,4 artışla 101,8 milyar liraya çıkardı. Sektörde gelir bazında hızla büyüyen şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) ise 34,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yatırımların toplam reel değeri 283,9 milyar lirayı aşan Vodafone Türkiye'nin mobil müşteri sayısı 25,2 milyona ulaşırken, makineler arası iletişim (M2M) dahil toplam mobil abone sayısı ise 30,8 milyona ulaştı. Faturalı abone sayısı 1 milyon artışla 20,7 milyona çıkan şirketin toplam bazının yüzde 82,2'sini faturalı aboneler oluşturdu. Sabit geniş bantta büyümeyi sürdüren firma, yaklaşık 1,4 milyon müşteriye ulaştı.

Müşterilerine "en iyi dijital deneyimi" yaşatma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren firmanın "Vodafone Yanımda" ve "Online Self Servis" gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18 milyona ulaşırken, dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi de 440 milyon oldu. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı ise önceki döneme kıyasla yüzde 1,2 artışla 4 bin 960 petabyte'a yükseldi.

Şirketin yeni nesil mobil finans çözümü "Vodafone Pay"in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı, 9.2 milyona yükseldi. 1000'e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistan "TOBi"nin aylık tekil kullanıcı sayısı 9 milyona, aylık sohbet sayısı da 30 milyona çıktı.

"Mali yılı önemli başarılarla geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, bir mali yılı hedefleri doğrultusunda önemli başarılar, Türkiye'nin teknolojisine ve ekonomisine güçlü katkılarla geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye'nin dijitalleşmesine katkıda bulunduklarına değinen Aksoy, "Sektörümüzde mobil altyapısına en fazla yatırım yapan operatör olarak, rekor seviyede baz istasyonu ve kapasite artışı sağladık. Servis gelirlerimizi 101,8 milyar liraya çıkararak, gelir bazında sektörümüzde en hızlı büyüyen operatör olduk. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini en üst seviyeye taşıdık. Yenilikçi teknolojilere imza atarak dijital devrime yön vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, gelecek aylarda ihalesinin yapılmasını bekledikleri 5G'yi önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sunduğu yüksek hız, kapasite ve düşük gecikme süreleriyle çok daha üstün bağlantı deneyimlerinin ve üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak 5G'nin faydalarını ülkemizdeki bireyler ve işletmelerle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Daha fazla şebeke yatırımına odaklanarak, bu yeni teknolojiyi daha kısa sürede daha fazla kullanıcıyla buluşturabilmemiz için 5G ihalesinin sürdürülebilir şartlarda yapılması gerektiğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone Türkiye 19,1 Milyar Lira Yatırım Yaptı - Son Dakika

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