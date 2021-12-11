Üye Girişi
'dan yeni nesil mağazalar - Son Dakika

'dan yeni nesil mağazalar

11.12.2021 09:58
'dan yeni nesil mağazalar

Yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını da yenilemeye başlayan Vodafone, değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürüyor.

Yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda mağazalarını da yenilemeye başlayan Vodafone, değişen alışveriş alışkanlıklarına uygun olarak mağazalarını daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünlerin sergilenebileceği alanlara dönüştürüyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, ülke geneline yayılan bine yakın mağazasıyla ekonomiye katkısını artırarak sürdürüyor.

Aynı zamanda mağazalarına sürdürülebilir ve çevreci bir kimlik de kazandırmayı hedefleyen Vodafone, yeni nesil mağazalarında yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemeler kullanıyor.

Açıklamada Dünya Mağazacılar Günü vesilesiyle bir değerlendirme yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları kaydetti:

"Büyüme hedeflerimizi gerçekleştirirken ana odağımız mutlu paydaşlar yaratmak olmaya devam ediyor. Paydaş ekosistemimizde mağaza çalışanlarımızın önemli yeri var. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına yayılan mağazalarımızın yanı sıra Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte toplam 11 bin 350 kişiye istihdam sağlıyoruz. Mağazalarımızın aylık toplam ayak trafiği yaklaşık 9 milyon. Mağaza çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve müşteri odaklı yaklaşımları sayesinde bu trafiğin her geçen gün arttığını görmekten mutluluk duyuyoruz.

Mağazalarımızı yeni nesil perakende anlayışıyla yeniden tasarlıyoruz. Değişen alışveriş alışkanlıkları doğrultusunda mağazalarımızı müşterilerimize operatör ürünlerinin yanı sıra daha fazla çeşit ve yeni nesil ürünler de sunabildiğimiz teknoloji mağazalarına dönüştürüyoruz. Ayrıca, şebekesinde yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olarak sürdürülebilirlik anlayışımızı mağazalarımıza da yansıtıyoruz. Yeni mağazalarımızda kullanılan malzemelerin yüzde 95'i geri dönüşümden elde edilmiş ve doğal malzemelerden oluşuyor. Vodafone olarak, müşterilerimiz için en iyi deneyimi sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, tüm mağaza çalışanlarımızın Dünya Mağazacılar Gününü kutluyoruz."

Ürün portföyü genişliyor

Vodafone, yeni nesil mağazalarında, müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün portföyünü çeşitlendiriyor. Buna göre, Vodafone mağazalarında cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi cihazların yanı sıra akıllı ev aletleri, akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler, kulaklık ve hoparlör gibi ekosistem ürünleri de satışa sunuluyor. Vodafone mağazalarında sunulan yeni nesil ürünleri operatör bağımsız tüm müşteriler mağazalara özel kampanyalardan faydalanarak satın alabiliyor. Müşteriler, beğendikleri ürünleri mağazalardan satın alabildikleri gibi, online mağazada yer alan daha çeşitli ürün yelpazesinden bir ürün tercih edebiliyor ve bu ürünlerin istedikleri adrese teslim edilmesini de talep edebiliyor.

Mağazalara dijital dokunuş

Vodafone'un yeni nesil mağazalarında yer alan QR kodun okutulmasıyla müşteriler kişisel dijital asistan TOBi'ye yönlendiriliyor. Böylece, satış noktaları birer dijital mağazaya dönüştürülüyor. Aynı zamanda Vodafone mağaza çalışanları kullandıkları Vstar mobil uygulaması üzerinden TOBi ile her sabah mağaza performanslarını ve ayın önceliklerini görebiliyor.

"Yeşili Seven Kırmızı" mağazalar

Vodafone'un yeni nesil mağazaları şirketin sürdürülebilir yaklaşımını da yansıtıyor. Doğal ve doğa dostu malzemelerin kullanıldığı yeni Vodafone mağazalarında tavan panelleri yüzde 100 geri dönüşümden elde edilen malzemelerden oluşurken, zeminde kullanılan malzeme yüzde 97 oranında doğal olan linolyumdan elde ediliyor. Mağazalarda yer alan ve "Yeşili Seven Kırmızı" konseptiyle oluşturulan yeşil duvarda ise sulamaya ihtiyaç duymayan mumyalanmış bitkiler kullanılıyor. Vodafone, yeni tasarım anlayışıyla dekore ettiği mağazalarından çıkan eski mobilyaları da dijital iş ortakları kanalında değerlendirerek yüzde 100'e yakın bir geri dönüşüm oranına ulaşmayı hedefliyor.

Tüm satış noktalarının sayısı 6 bin 358

Vodafone'un Türkiye genelinde bine yakın mağazası bulunuyor. Bu mağazaların kapladığı toplam kapalı alan ise 51 bin 210 metrekareye ulaşıyor. Vodafone mağazalarına ek olarak Vodafone Evde, Vodafone Dağıtım Merkezi, Vodafone Hizmet Noktaları ile birlikte şirketin toplam satış noktası 6 bin 358'i, toplam çalışan sayısı ise 11 bin 350'yi buluyor. Vodafone mağazalarının aylık toplam ayak trafiği yaklaşık 9 milyon olarak gerçekleşiyor. Vodafone mağazalarında en çok fatura tahsilatı ve cep TL yükleme işlemleri yapılıyor. Müşteriler ağırlıklı olarak mobil hatlar ya da yeni nesil aksesuarlar ile ilgili bilgi almak istiyor.

'dan yeni nesil mağazalar
'dan yeni nesil mağazalar
'dan yeni nesil mağazalar

geri dönüşüm, Vodafone, Türkiye, İcra, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'dan yeni nesil mağazalar - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı 11:37 Yaşlanma tersine çevrilebilir mi? Bilim insanları kan üzerinden araştırma yaparak bu sorunun yanıtını aradı
Oyun makinesine tekme atarken duvarı deldi! 11:22 Oyun makinesine tekme atarken duvarı deldi! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! 10:41 Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi 08:50 Babasının kullandığı ticari taksi ile ağaca çarpan genç yaşamını yitirdi Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu 22:59 Sergen Yalçın'ın veda konuşmasında futbolcular gözyaşlarına güçlükle hakim oldu İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı 18:42 İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı

Son Dakika Haberleri
11:25 Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün
11:20 Aracını valeye teslim etmişti! 2 hafta sonra evine ceza makbuzu geldi
11:16 Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki
11:13 Yeni bir kripto vurgunu mu? Evini satan da var, altınını bozduran da!
10:54 Genç futbolcunun acı sonu: Kendini asarak yaşamına son verdi
10:53 Milletvekilleri susmayınca TBMM Başkanvekili Celal Adan'a "Başkan tokmağı kullan" önerisi
10:52 Avrupa maçları Marcao'nun kısmetini açtı! Aslan minimum 25 milyon euro isteyecek
10:38 Fırtına, sahili kızıla boyadı! Vatandaştan ilginç tespit: Marmara Denizi kusuyor sandım!
10:36 Transfer bekleyen taraftarlara Barcelona Başkanı'ndan olay cevap: Paramız yok!
10:13 Lösemili çocuk atlı polis olmak istiyordu! Küçük Emir'i hastaneye atlı polisler getirdi
Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek Meteoroloji'den yine sarı kod uyarısı! 25 ilimiz kuvvetli yağışın etkisini hafta boyu hissedecek         
11:38
Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün Beşiktaş Şenol Güneş'ten vazgeçemiyor! Resmi görüşme bugün         
11:26
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu         
08:52
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok         
22:09
Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici         
18:36
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar Şaşkınlık yaratan kurnazlık: Hacizli araçların parçalarını söküp 'şüpheli' olarak ihbar ediyorlar         
14:58
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 11:42:43. #1.11#
SON DAKİKA: 'dan yeni nesil mağazalar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement