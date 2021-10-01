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Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek - Son Dakika

Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek

01.10.2021 15:59
Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek, System.String[]

Vodafone'un reklam yüzü oyuncu Aras Bulut İynemli, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının açılış törenine katıldı.

Vodafone'un reklam yüzü oyuncu Aras Bulut İynemli, "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının açılış törenine katıldı. Çocuklarla bir araya gelen İynemli, "Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli" dedi.

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nin ortaklaşa yürüttükleri "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı zamanda Vodafone'un reklam yüzü olan İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaokulu'nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya geldi. Açılışa İynemli'nin yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da katıldı.

Vodafone'un kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden desteklediğini belirten İynemli, "Dijital gelecekte çocuklarımızın en önemli gereksinimlerinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama, artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocukların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor. Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıymetli. Bu projeyi gönülden destekliyorum. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm imkanlar için teşekkür ediyorum" dedi.

Toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak

"Yarını Kodlayanlar" projesiyle Türkiye'nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Proje kapsamında kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 20 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıldı. Ekim sonuna kadar toplam 30 okula ulaşması hedeflenen projede, bir yılda 60 öğretmenle çevre köyler dahil olmak üzere toplam 6 bin çocuğa ulaşılacak. - İSTANBUL

Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek
Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek

Aras Bulut İynemli, Vodafone, Türkiye, oyunlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone ve Aras Bulut İynemli'den köy okullarına destek - Son Dakika Ekonomi


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