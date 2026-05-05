Vodafone ve Karaca Bulut Dönüşümünde İşbirliği

05.05.2026 18:22
Vodafone Business, Karaca Züccaciye'nin bilişim sistemlerini buluta taşıdı, müşteri deneyimini artırdı.

Vodafone Business, Karaca Züccaciye'nin kendi lokasyonundaki bilişim sistemlerini bulut mimarisine taşıyarak teknoloji çözüm ortağı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında iş ortağının kendi lokasyonunda bulunan bilişim sistemlerini, Vodafone Business Genel Bulut (Public Cloud) çözümü sayesinde bulut mimarisine dönüştüren Vodafone Business, Karaca'nın erişiminin hızlandırılmasıyla müşteri deneyiminin iyileştirilmesini ve oluşturulan yapıyla sistemin kesintisiz çalıştırılmasını sağladı.

Karaca Züccaciye, 600'e yakın mağazası ve 48 ülkedeki varlığıyla operasyonel verimliliğini de artırmış oldu.

Vodafone Bulut hizmetinin yanında kurulan yeni altyapı mimarisiyle Karaca Züccaciye, yedeklilik yapısına geçişle afet anlarında sistemlerinin kesintisiz olarak ikinci site üzerinden çalışmaya devam ederken, eklenen güvenlik servisleriyle de kurulan sanal güvenlik duvarları sayesinde özel güvenlik yapısına kavuştu. Ayrıca DDoS (Servis dışı bırakma saldırısı) servislerle erişim hizmetlerinin kesintisiz hale gelmesi sağlandı.

"Ana odak noktamız müşterilere en iyi deneyimi sunmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, ana odak noktalarının müşterilerine en iyi deneyimi sunmak ve işletmelerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak olduğunu belirtti.

Karaca gibi vizyoner bir markanın dijital dönüşüm yolculuğuna eşlik etmenin gurur verici olduğunu aktaran Kestioğlu, "Vodafone Business olarak sunduğumuz ve yönettiğimiz Vodafone Business Genel Bulut (Public Cloud) çözümümüzle Karaca'nın hem yönetim kademesinin beklediği 'stratejik hızı' hem de teknoloji yönetiminin ihtiyaç duyduğu 'operasyonel konforu', esnek şekilde ölçeklenebilir bulut altyapımızla sağladık." ifadesini kullandı.

Kestioğlu, veri merkezi operasyonlarının yönetimini 7 gün 24 saat sistemiyle çalışan Vodafone Business uzmanlarına devreden Karaca Bilgi Teknolojileri ekiplerinin, perakende sektörüne yön verecek yenilikçi projeler üretiyor olmasının, projenin asıl başarı göstergesi olduğuna dikkati çekerek, iş ortaklarının sadece altyapıyı değil, gelecek vizyonlarını da desteklemeye devam edeceklerini anlattı.

Karaca Yönetim Kurulu Üyesi Emre Karaca da 48 ülkede, 600'e yakın mağazayla dev bir ekosistemi yönettiklerini belirtti.

Teknolojinin, yalnızca destek birimi değil, küresel büyüme stratejilerinin en önemli itici gücü olduğuna işaret eden Karaca, "Vodafone Business ile gerçekleştirdiğimiz bu bulut dönüşümü, yönetim kurulumuzun 'stratejik çeviklik' vizyonunun somut bir yansımasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Karaca, geçmişte teknoloji altyapısı, büyüme hızlarına uyum sağlamakta zorlanan, maliyet ve ölçekleme problemleri nedeniyle kısıtlayıcı unsur olarak görülürken, halihazırda ileriye taşıyan esnek ve ölçeklenebilir iş ortağına dönüşmüş durumda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Fiziksel donanım yatırımlarının beraberinde getirdiği bu sorunlar yerine, ihtiyaç anında hızla ölçeklenebilen bir yapıya geçmek, bize hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki fırsatları anında değerlendirme kabiliyeti kazandırdı. Bu dönüşüm sayesinde hem operasyonel risklerimizi minimize ettik hem de Karaca markasının dijital dünyadaki güvenilirliğini ve kesintisizliğini daha da güçlendirdik. Artık teknolojik kısıtları değil, markamız için nasıl daha fazla katma değer üretebileceğimizi konuşuyoruz."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
