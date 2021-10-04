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Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak - Son Dakika

Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak

04.10.2021 10:27

BTK, Türkiye'nin iki büyük operatörü olan Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirdi. Türk Telekom ise Danıştay'a açtığı dava ile tavan fiyattan muaf tutulurken, diğer iki operatör arama, mesajlaşma ve açma-kapama gibi ücretlerde üst sınırlaması getirildi. Buna yeni uygulamaya göre, mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

BTK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün Turkcell ve Vodafone'a uyguladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nde yeni dönem tavan fiyatları belirledi. Türk Telekom'un daha önce Danıştay'da açtığı davanın TT Mobil lehine sonuçlanması nedeniyle tavan ücret tarifleri Türk Telekom için uygulanamıyor.

ARAMALARIN DAKİKASI 87,53 KURUŞ OLACAK

BTK'nın mobil haberleşme hizmetlerinin serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında sunulması ve tüketicilerin haklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla 2018 yılında uygulamaya soktuğu tavan ücret tarifesinde yeni dönem tavan fiyatlar belirlendi.

Aynı yıl Danıştay'a dava açan TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi"nden muafiyetini sağlarken, tavan fiyat kararı Turkcell ve Vodafone'u ilgilendiriyor.

Buna göre mobil şebekelerden sabit ve mobile yapılan aramaların dakikası 87,53 kuruş, yurtdışını arama ücretinin dakikası ise 8 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Sabah'ın haberine göre isim ve unvan değişikliğinin ücreti 11,33 lira, hat devir ücreti 16,58 lira, numara değişikliği ücreti ise 37,82 lira olarak en fazla ücretlendirilebilecek.

BİLİNMEYEN NUMARALARIN DAKİKASI 2 LİRA 46 KURUŞ

Açma kapama ücretinde ise tavan fiyat 38,58 lira olarak belirlenirken, yurtiçi kısa mesaj ücreti 62,91 kuruş, yurtdışı kısa mesaj ücreti ise 1 lira 54 kuruş olacak. Bilinmeyen numaralar servis ücretinin dakikası ise 2 lira 46 kuruş oldu.

Kurum ayrıca aldığı kararla mobil şebeke işletmecilerini yapacakları tarife değişikliklerini yeni tarifenin yürürlüğe girmesinden en az 7 gün önce kurum bildirmekle yükümlü kıldı.

Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türk Telekom, Danıştay, Vodafone, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vodafone ve Turkcell'e tavan fiyat sınırlaması getirildi! Paket aşımı olmayacak - Son Dakika Ekonomi


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