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Vodafone ve Uludağ Elektrik'ten iş birliği; enerjide verimlilik hedefleniyor - Son Dakika

Vodafone ve Uludağ Elektrik'ten iş birliği; enerjide verimlilik hedefleniyor

12.01.2022 09:41
Vodafone ve Uludağ Elektrik'ten iş birliği; enerjide verimlilik hedefleniyor

Vodafone Business, daha düşük güç tüketimine sahip ve geniş alanlarda hizmet verebilen NB-IoT hizmetini sunmak için Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile iş birliği yaptı.

Vodafone Business, daha düşük güç tüketimine sahip ve geniş alanlarda hizmet verebilen NB-IoT hizmetini sunmak için Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ ile iş birliği yaptı. Ocak ayı itibariyle başlayan projede önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısının yüzde 250 oranında artırılması hedefleniyor.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, nesnelerin interneti alanında yeni bir gelişme olan, daha düşük güç tüketimine sahip ve geniş alanlarda hizmet verebilen NB-IoT (dar bant teknolojisi) hizmetini sunmak için Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ile iş birliği yaptı. NB-IoT, haberleşmesinin temel avantajları olan düşük güç tüketimi, bina içi ve yer altında bulunan elektrik ölçü sistemlerindeki sayaçların okunması için genişletilmiş menzil avantajlarından faydalanmak, alternatif haberleşme yöntemlerine göre maliyet, veri transferinde daha düşük gecikmeler ve maksimum veri transferinde artış olması gibi özellikler sağlıyor.

SAYAÇ SAYISINI YÜZDE 250 ORANINDA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları söyledi:

"Vodafone Business'ın otomatik sayaç okuma sistemlerine büyük yenilik getiren bu teknolojiyi akıllı sayaçlarında uygulamaya aldığı Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ'nin bu yeni teknolojiyi kullanarak sokak aydınlatma ölçü ve armatürlerin yönetimi, trafolarda alarm, olay ve uyarı sistemleri, su ve doğalgaz tüketimlerini kaydeden sayaçların tek bir haberleşme yöntemi ile okuması mümkün olacak. Ocak ayı itibariyle başlayan projede lokasyonlar Bursa, Yalova ve Çanakkale olarak belirlendi. Önümüzdeki dönemlerde sayaç sayısını yüzde 250 oranında artırmayı hedefliyoruz."

NB IOT TEKNOLOJİSİ NEDİR?

Hücresel bağlantı altyapısını kullanan düşük seviye bant genişliği ve düşük güç harcamasına sahip bir LPWAN (düşük güçlü geniş alan ağı) teknolojisi olan NB IoT, ulaşılması zor ve kapsamanın düşük olduğu bölgelerde düşük güç harcamasıyla yüksek kapsama sağlıyor. Bu sayede yüksek sayıda M2M cihazı uzun süre iletişime devam edebiliyor ve işletmeler erişimi zor bölgelerde kaynaklarını daha verimli kullanabiliyor.

GSM TEKNOLOJİSİNDE YENİ BİR HABERLEŞME YÖNTEMİ

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Otomatik Sayaç Okuma sistemlerinin (OSOS) Türkiye'de kurulmaya başlanması ile yıllar içerisinde sayaç, modem ve yazılım tarafında yapılan teknolojik geliştirmelerle OSOS sistemleri daha iyi çalışabilir ve işletilebilir duruma geldi. Uzun yıllar süresince yaşanan bu geliştirmelerle birlikte GSM tarafında modemlerin haberleşme teknolojisi 2G, 3G ve 4.5G olarak gelişim sağladı. GSM teknolojisinde yeni bir haberleşme yöntemi olan ve dünyada birçok ülkedeki dağıtım şirketlerinde kullanılan NB-IoT, haberleşmeli sayaçları kullanarak OSOS sisteminde daha kaliteli ve stabil haberleşme sağlanmasını hedefliyor" denildi.


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Vodafone, Türkiye, Uludağ, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Vodafone ve Uludağ Elektrik'ten iş birliği; enerjide verimlilik hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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