Volkswagen'dan 50 Bin İşten Çıkarma Planı

10.03.2026 19:17
Volkswagen Grubu, 2030'a kadar Almanya'da 50 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu, 2030'a kadar Almanya operasyonlarında yaklaşık 50 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, küresel pazardaki daralma ve artan maliyetlerin etkisiyle Almanya'da yaklaşık 50 bin kişinin işine son verilmesi planını yıllık faaliyet raporuyla resmileştirdi.

Kar marjlarındaki sert düşüşün ardından hedeflerini güncelleyen Alman üretici, 2030'a kadar Almanya operasyonlarında yaklaşık 50 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

Şirket, işten çıkarmaların büyük bölümünün 35 bin kişi ile ana marka Volkswagen binek araç biriminde gerçekleşeceğini bildirdi. Söz konusu hedef, 2024 yılının sonundan itibaren münferit markalarla yapılan toplu iş sözleşmeleri kapsamında daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.

Grubun diğer markaları Audi'de 2029'a kadar 7 bin 500, Porsche'de ise geçici işçiler dahil 3 bin 900 pozisyonun kapatılması planlanıyor.

İşten çıkarmaların zorunlu fesih yerine, erken emeklilik teşvikleri ve kıdem tazminatı paketleri yoluyla gönüllülük esasına göre yapılması hedefleniyor.

Şirket, yıllık 15 milyar avro tasarruf sağlama planının bir parçası olarak, ek kesintilerin yazılım iştiraki Cariad'ı da kapsayacağını ekledi.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirketin yıllık faaliyet raporunda hissedarlara hitaben kaleme aldığı mektupta, grubun Çinli rakiplerin elektrikli araç pazarındaki baskısı, ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve yüksek üretim maliyetleriyle mücadele ettiğini belirtti.

Blume, "Avrupa pazarında Çinli üreticilerin fiyat rekabetiyle karşı karşıyayız. Bu durum, maliyet tarafında çok daha yoğun çalışmamız için büyük bir motivasyon kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin 2024'te başlayan yeniden yapılanma sürecine ilişkin hissedarlara bilgi veren Blume, "2030 yılına kadar Almanya genelindeki Volkswagen Grubu bünyesinde toplamda yaklaşık 50 bin istihdamın kademeli olarak azaltılması planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Alman otomotiv endüstrisinin geçici bir krizden ziyade köklü bir değişim içinde olduğunu kaydeden Blume, şunları aktardı:

"Yıllardır Volkswagen Grubu'nu, hatta genel olarak Almanya'yı bir iş merkezi olarak ayakta tutan iş modeli artık işlevini yitirdi. Avrupa'da sayıları giderek artan Çinli rakiplerimizle kendimizi kıyaslamalı ve onlarla mücadele etmeliyiz."

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karı 2025'te yarı yarıya düştü

Öte yandan, Volkswagen Grubu'nun faaliyet karı ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri, Çin'deki zorlu rekabet koşulları ve Porsche markasındaki stratejik dönüşümün etkisiyle geçen yıl yüzde 54 düştü.

Grubun, 2024'te 324,65 milyar avro olan satış geliri, 2025'te yüzde 0,8 azalışla 322 milyar avroya indi. Şirketin faaliyet karı yüzde 54 azalışla 8,9 milyar avro olurken net karı yüzde 44,3 düşüşle 6,9 milyar avroya geriledi.

Grubun 2024'te yüzde 5,9 olan kar marjı ise 2025 yılı sonunda yüzde 2,8'e geriledi.

Araç teslimatları bir önceki yıla göre yüzde 0,2 azalarak 9 milyon 22 bin adet olarak kayıtlara geçti.

Çin pazarındaki yapısal değişim ve artan yerel rekabet nedeniyle şirketin bölgedeki teslimatları yüzde 6 azaldı.

Kaynak: AA

