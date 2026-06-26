Volkswagen'de büyük işten çıkarmalar ve fabrika kapanmaları gündemde - Son Dakika
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Volkswagen'de büyük işten çıkarmalar ve fabrika kapanmaları gündemde

26.06.2026 14:08
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Volkswagen, maliyetleri düşürme planı kapsamında 100 bin işçi çıkaracak ve 4 fabrikayı kapatmayı planlıyor.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) yönetiminin, maliyetleri düşürme planları kapsamında dünya genelinde yaklaşık 100 bin istihdamı sonlandırmayı ve Almanya'daki 4 fabrikayı kapatmayı planladığı iddiaları, işçi temsilcileri ve sendikaların sert tepkisine yol açtı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume liderliğindeki yönetim kurulunun, şirketin küresel çapta istihdam ettiği 657 bin personelden yaklaşık 100 binini gelecek yıllarda işten çıkarmayı öngören kapsamlı bir yeniden yapılanma planı hazırladığı öne sürüldü. Söz konusu planın, grubun 2030 yılına kadar 50 bin istihdamı azaltmaya yönelik mevcut tasarruf programını iki katına çıkaracağı belirtiliyor.

4 fabrika kapanma riskiyle karşı karşıya

Yönetimin, Boston Consulting Group ile ortaklaşa hazırladığı iddia edilen strateji belgesinde, personel kesintisinin yanı sıra şirket yapısında köklü değişikliklerin yer aldığı belirtiliyor. Bu kapsamda, Almanya'daki Zwickau, Emden ve Hannover'deki Volkswagen fabrikaları ile Neckarsulm'daki Audi tesisinin orta vadede kapatılma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Ayrıca şirketin ana markası olan Volkswagen ile bileşenler bölümünün gruptan ayrılarak bağımsız şirketlere dönüştürülmesi ve sermaye piyasasına açılması gibi radikal senaryoların da masada olduğu iddia ediliyor.

Sendika ve işçi temsilcilerinden "tüm gücümüzle engelleyeceğiz" mesajı

Söz konusu iddiaların ardından işçi temsilcileri ortak bir cephe oluşturarak yönetimin planına karşı olduklarını açıkladı. IG Metall Sendikası ile Volkswagen İş Konseyi tarafından yapılan ortak açıklamada, sızan planlar "sorumsuz tehditler" olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Çalışanların haklarına, Volkswagen Yasası'na, ortak yönetim ilkelerine ve üretim tesislerimize yönelik bu saldırıları elimizdeki tüm imkanlarla engelleyeceğiz." ifadesine yer verildi. İşçi temsilcileri, yönetimin "kör bir aktivizm" yerine, rekabetçi ürünler, yeni teknolojiler ve istihdam güvenliğine odaklanması gerektiği çağrısında bulundu.

Öte yandan, gelişmeler üzerine Volkswagen sözcüsü yaptığı açıklamada, tasarruf planlarının detaylarına ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak, "Gündemdeki konular ilgili kurullarda tartışılmakta ve onaylanmaktadır. Bu süreci önceden etkilemek istemiyoruz." dedi. Sözcü, yönetimin şirketi daha verimli hale getirmek ve teknolojik sinerjiyi kullanmak adına şirketin geleceğine yönelik kapsamlı bir plan üzerinde çalıştıklarını teyit etti.

Kaynak: AA

Volkswagen, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Volkswagen'de büyük işten çıkarmalar ve fabrika kapanmaları gündemde - Son Dakika

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