Volkswagen'de Uyarı Grevi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Volkswagen'de Uyarı Grevi Başladı

Volkswagen'in Almanya'daki 9 fabrikasında IG Metall sendikası uyarı grevi düzenliyor.

02.12.2024 13:48
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki 9 fabrikasında uyarı grevi başladı.

Volkswagen ile Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall arasındaki ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil ücret görüşmelerinde sonuç çıkmamasının ardından sendika üyesi çalışanlar, şirketin Almanya'daki 9 fabrikasında uyarı grevi gerçekleştirdi.

Uyarı grevlerinin her birinin yaklaşık iki saat sürmesi ve her vardiyada tekrarlanması planlanıyor.

Çok sayıda kişinin Volkswagen'in Wolfsburg'daki genel merkezinde düzenlenecek mitinge katılması, diğer parça ve otomobil üretim fabrikalarında da gösteriler düzenlenmesi bekleniyor.

Volkswagen, 28 Ekim'de Almanya'daki en az üç fabrikayı kapatmayı ve büyük çaplı işten çıkarma planladığını bildirmişti.

Volkswagen, pazar payını korumak, maliyetleri düşürmek için işçilerin maaşlarında yüzde 10 kesinti talep ederken, fabrikaların kapatılması ve işten çıkarmalar da şirketin planları arasında yer alıyor.

IG Metall, geçen hafta 2025 ve 2026 yılları için ikramiyelerden vazgeçilmesi de dahil olmak üzere 1,5 milyar avro tasarruf sağlayacağını hesapladığı önlemler önermiş ancak Volkswagen bu önerileri reddetmişti.

Volkswagen ve IG Metall arasındaki ücret müzakerelerinin bir sonraki turunun 9 Aralık'ta yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Volkswagen, Ekonomi, Sendika, Almanya, Spor, Son Dakika

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