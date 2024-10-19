Vueling, İstanbul'a Sefer Başlatıyor

Ekonomi

İSPANYA'NIN ikinci büyük havayolu şirketi olan Veuling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na 29 Ekim'de seferlere başlıyor.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Veuling Airlines'in başlatacağı seferler ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "29 Ekim'den itibaren Vueling ile İstanbul-Barselona (BCN) arası direkt uçuşun tadını çıkarın. Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante ve Oviedo gibi 99'dan fazla muhteşem destinasyona kolay bağlantılar keşfedin" denildi. İspanyol havayolu şirketi İstanbul'a haftada 3 gün seferler düzenlemeyi planlıyor.