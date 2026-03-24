WAT Mobilite ve WAT Motor'a Yeni Genel Müdür Ataması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

WAT Mobilite ve WAT Motor'a Yeni Genel Müdür Ataması

WAT Mobilite ve WAT Motor\'a Yeni Genel Müdür Ataması
24.03.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökhan Yıldız, WAT Mobilite ve WAT Motor'un Genel Müdürü olarak atandı.

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren WAT Mobilite & WAT Motor'un Genel Müdürlüğü görevine Gökhan Yıldız atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, WAT Motor ve WAT Mobilite'de üst düzey görev değişikliği gerçekleşti.

Genel Müdür Alp Karahasanoğlu'nun Koç Topluluğu bünyesinde Arçelik AŞ'de Satın Alma, Tedarik Zinciri ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından, şirketlerin genel müdürlük görevini Gökhan Yıldız devraldı.

İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Yıldız, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde İşletme yüksek lisansını tamamlamasının ardından, Koç Üniversitesi Executive MBA programından mezun oldu.

İngilizce ve Çince bilen Yıldız, Beko organizasyonlarında teknoloji, ürün geliştirme, satın alma ve tedarik zinciri alanlarında çeşitli liderlik görevleri üstlendi.

Yıldız, son olarak Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ'de Genel Müdür olarak şirketin büyüme ve operasyonel gelişim süreçlerine önemli katkılarda bulundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi WAT Mobilite ve WAT Motor'a Yeni Genel Müdür Ataması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 15:42:28. #7.13#
SON DAKİKA: WAT Mobilite ve WAT Motor'a Yeni Genel Müdür Ataması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.