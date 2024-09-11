Worldfood İstanbul Fuarı: Global İlgi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Worldfood İstanbul Fuarı: Global İlgi Artıyor

Son yıllarda büyük bir büyüme gösteren Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarlarına doğru ilerliyor. Türk Gıda Platformu'nun desteğiyle gerçekleşen fuar, temel gıda ürünleri ve şekerli mamuller ağırlıklı olarak bitkisel yağlar, unlu mamuller, makarna, et, tavuk ve süt ürünleri ve baharat alıcıları ve ihracatçılarını bir araya getiriyor. ABD, Kanada ve Japonya gibi ülkelerden de katılımın arttığı fuar, Türk Hava Yolları'nın direkt uçuşlarıyla da büyümeye devam ediyor.

11.09.2024 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son yıllarda yüzde 75 büyüyerek 40 bin metrekarelik alana ulaşan bu yıl 80 bin kişinin ziyaret ettiği Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, dünyanın en büyük gıda fuarları olan ANUGA ve Dubai Gulfood Fuarları'nın büyüklüğüne doğru ilerliyor.

Türk gıda ihracatının yüzde 48'ini gerçekleştiren hububat bakliyat yağlı tohumlar sektör kurulunun kurduğu Türk Gıda Platformu'nun büyük destek verdiği Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde temel gıda ürünleri ve şekerli mamuller ağırlıkta olmak üzere, bitkisel yağlar, unlu mamuller, makarna, et, tavuk ve süt ürünleri ve baharat alıcıları ve ihracatçılarını buluşturdu.

ABD, Kanada ve Japonya'dan katılım arttı

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın 2024 yılında ziyaretçi profilinde de önemli değişim gözlemlediğini dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ziyaretçilerin katıldığı fuara bu yıl ABD, Kanada, Japonya gibi ülkelerden ithalatçıların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Direkt uçuşlar fuarı büyütüyor

Türk Hava Yolları'nın 130 ülkede toplam 346 farklı noktaya uçuyor olmasının İstanbul'u cazibe merkezi haline getirdiğini paylaşan Öztürk, "Türk Gıda Platformu olarak Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na verdiğimiz destek THY'nin uçuş ağıyla birleşince ortaya çok güzel bir iş çıktı. 2 yıl önce 24 bin metrekare alanda düzenlenen fuar günümüzde 40 bin metrekarelik bir alana ulaştı. TGP'nin desteğiyle Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın 100 bin metrekareye ulaşacağına inanıyorum. Geçmişte imrenerek katıldığımız bir gün bizim de böyle bir gıda fuarımız olur mu dediğimiz Dubai Galfood ve ANUGA Fuarı gibi bir fuara kavuştuk" diye konuştu.

Türkiye Gıda Platformu Alım Heyeti Organizasyonuyla destek veriyor

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'na uluslararası katılımın artmasıyla Türk ihracatçıları için daha verimli hale geleceğini dillendiren Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Gıda Platformu olarak alım heyeti organizasyonları yaparak, stantlarımızda tadım etkinlikleriyle güç veriyoruz. Türkiye'de gıda ihracatının lideri olan Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 100'den fazla firmamız bu yıl stant açtı ve Türk ihraç ürünlerini tanıttı."

Worldfood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenlenen Başkanlar Oturumu'na da katılan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, tedarik zincirinde yeni dönem uygulamaları, ihracatta yeni pazarlar ve büyüme stratejileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Öztürk "Gıda ihracatındaki hedeflerimiz bakımından Worldfood İstanbul Fuarı özel bir öneme ve değere sahip. Türkiye'nin dünyada önde gelen bir gıda ihracatçısı konumunu kazanmasında Worldfood İstanbul Fuarının geldiği nokta tamamlayıcı ve kritik bir etken. Her yıl büyük emeklerle fuarı büyütmeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl da yoğun bir firma katılımı ve ziyaretçi sayısı ile güzel bir fuar organizasyonu gerçekleşiyor" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, İstanbul, Japonya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Worldfood İstanbul Fuarı: Global İlgi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
10:02 Dün akşam gözaltına alınmıştı Narin’in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
07:59 Alışverişlerde yeni dönem iddiası 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
16:18 Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar’ın durumu nasıl Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi Haftalardır hastanede yatan Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Ziyarete giden Nilüfer konuştu: Gayet iyi
16:13 İmzaların atılması an meselesi Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor İmzaların atılması an meselesi! Yusuf Yazıcı, Süper Lig devine geliyor
16:13 Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi Yanlış eve giden işçiler, ev sahibinin evde olmadığı sırada evin mutfağını sona yeniledi
16:12 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı 12 yaşındaki çocuk ailesinden habersiz araç kullanırken kaza yaptı
15:53 Eczanede kan donduran olay İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı Eczanede kan donduran olay! İlaç almaya gittiği eşini defalarca bıçakladı
15:51 Üsküdar’da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü Üsküdar'da kozmetik ürünler satan şirketin sahibi iş yerinin önünde öldürüldü
15:40 Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti Şarkıcı Çağla, 10 yıllık evliliğinin neden bittiğini anlattı: Eşim, bizi Adana Demirspor için terk etti
15:39 Konya’da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu Konya'da bir masaj salonunda kadın cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 10:54:24. #1.13#
SON DAKİKA: Worldfood İstanbul Fuarı: Global İlgi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement