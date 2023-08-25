Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi - Son Dakika

Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi

Son Güncelleme: 25.08.2023 17:32

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından JP Morgan, Morgan Stanley ve Barclays gibi yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini yükseltti. Dev bankaların faiz beklentileri yüzde 30-35 aralığında oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir faiz artışına gitti. Merkez, faizi yüzde 17,5'ten yüzde 25'e yükselterek son 4 yılın zirvesine çıkardı. Bu gelişme sonrası herkes faiz artışının devam edip etmeyeceğini merak ederken yabancı bankalar peş peşe yıl sonu faiz tahminini yükseltti.

JP MORGAN

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, yıl sonu faiz tahminini 5 puan artırdı. Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250'şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, "Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselttik" dedi.

MORGAN STANLEY

ABD'nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de faiz tahminini yükseltti. Dev banka, TCMB için yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 20'den yüzde 30'a çıkardı.

BARCLAYS

İngiliz banka Barclays da TCMB'nin politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e, 2024 sonuna kadar ise yüzde 35'e yükseltmesini bekliyor.

Barclays analistleri, bugün yayımladıkları notta, TCMB'nin dünkü kararla büyük ve olumlu bir sürprize imza attıklarını, politika faizinin en çok yüzde 25'e kadar yükseltileceği yönündeki piyasadaki yaygın görüşle çelişen bir adım olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yabancı bankalar Türkiye için yıl sonu faiz tahminlerini güncelledi - Son Dakika
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