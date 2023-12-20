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Yabancı uzmanlar, TCMB'nin sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörüyor - Son Dakika
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Yabancı uzmanlar, TCMB'nin sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörüyor

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörüyor. TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın son toplantıda verdiği sinyallerin, beklentilerin üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Yabancı uzmanlar, TCMB\'nin sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörüyor
20.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:44
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Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında sıkılaşma döngüsünde sona yaklaşmış olabileceğini öngörüyor.

TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın son toplantıda verdiği sinyallerin, beklentilerin üzerinde etkili olduğu görülüyor.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TCMB'nin son toplantıda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardığını ve dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığına dair açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Buna göre parasal sıkılaştırmanın hızının yavaşlayabileceğini ve sıkılaştırma döngüsünün kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Drimal, bu yönlendirme sonucunda TCMB'nin sıkılaştırma hızını aralık ayı toplantısında yarı yarıya azaltabileceğini ifade etti.

Drimal, bankanın politika faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

"Enflasyon yüzde 39 seviyelerine inebilir"

TCMB'nin ocak ayında bir 250 baz puanlık artış daha yaparak politika faizini yüzde 45'e yükseltebileceğini söyleyen Drimal, enflasyonun Mayıs 2024'te yüzde 68'e kadar yükseldikten sonra hızla düşerek 2024 sonunda yüzde 39'a kadar inebileceğini aktardı.

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin beklenen faiz artırımına, bankanın resmi olarak faiz oranlarının yeterince yüksek olduğunu açıklamasının eşlik edebileceğini dile getirdi.

Nominal anlamda TL'de oldukça cazip bir carry trade fırsatının olduğunu kaydeden Matys, ancak reel anlamda bakıldığında TL'nin carry trade yatırımcıları için henüz yeteri kadar cazip olmadığını söyledi.

Bu durumun Türkiye'de enflasyonun yılın ilk yarısında nihayet zirveye ulaşıp düşmeye başlamasıyla değişebileceğini belirten Matys, bunun da Fed'in 2024'ün ikinci yarısında faiz indirimine başlamasıyla aynı zamana denk gelebileceğini ifade etti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 42,50'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA
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