Yabancılar 9 Şubat haftası net alıcı pozisyonunu korudu

Ekonomi

Samimi olacağım diye seviyeyi bu kadar düşürmeseniz keşke

Yabancılar, 9 Şubat haftasında 36.8 milyon dolarlık hisse senedi ve 13.5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) olmak üzere toplam 50.3 milyon dolarlık alım yaparken; Ters Repo piyasasında ise 1.4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

Merkez Bankası verilerine göre, söz konusu işlemlerin ardından yabancıların portföyündeki hisse senetleri tutarı 34 milyar 804.4 milyon dolar, DİBS tutarı ise 2 milyar 766.7 milyon dolar oldu.

ULUSLARARASI NET DÖVİZ REZERVİ 28.8 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Uluslararası net döviz rezervi 9 Şubat itibariyle 28.8 milyar dolara yükseldi. Net rezervler 2 Şubat'ta 28.04 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan, aynı haftada brüt döviz rezervleri 172 milyon dolar gerileyerek 86.37 milyar dolara, altın rezervleri ise 344 milyon dolar gerileyerek 48.56 milyar dolara indi. Bu sonuçlarla, Merkez Bankası toplam brüt rezervleri 861 milyon dolar gerileyerek 134.93 milyar dolar oldu.