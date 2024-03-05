Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporları, GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanacak. Değerleme raporu başvuruları Web Tapu üzerinden yapılacak.

05.03.2024 11:18
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Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporları hakkındaki değişikliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasına ilişkin olarak düzenlenecek tüm değerleme raporlarında, raporlarının düzenlenme yetkisi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki olan GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ne verildi. Düzenleme ile değerleme standardın sağlanması ve taşınmazların değerinde oluşabilecek farklılıkların önlenmesi hedefleniyor. İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı kazanılmasına yönelik tüm satış ve satış vaadi işlemleri bu kapsamda değerlendirilecek ve raporlar GEDAŞ tarafından hazırlanacak. Türk vatandaşlığı talebine konu olmayan ve değerleme raporu istenilen diğer işlemlerde değerleme raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı herhangi bir Değerleme Kuruluşu tarafından düzenlenebilecek" dedi.

"Değerleme rapor başvuruları Web Tapu'dan yapılacak"

Değerleme Raporu başvurularının Web Tapu (webtapu.tkgm.gov.tr/) resmi erişim adresinden yapılacağını belirleten Özelmacıklı "İstisnai yoldan Türk Vatandaşlığı kazanılmasına yönelik tapu işlemlerinde rapor başvuruları Vatandaşlığa Konu Satış başvuru seçeneğinden GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş seçilerek yapılacak. Türk vatandaşlığı konu olmayacak işlemlerde alınacak değerleme raporları için ise Satış başvuru seçeneği üzerinden tercihli veya otomatik algoritma üzerinden istenilen herhangi bir değerleme kuruluşu seçilerek başvuru yapılabilecek. Paylı mülkiyetli taşınmazlarda, paydaşlardan herhangi birisinin başvuruda bulunması yeterli" dedi.

Düzenlemenin 04.03.2024 tarihi itibarı ile devreye alındığını belirten Özelmacıklı, "Genelgenin yürürlük tarihinden sonra yapılan satış veya satış vaadi işlemleri sonrasında yapılacak Türk vatandaşlığı taleplerinde sadece GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş tarafından hazırlanmış değerleme raporları kabul edilecek. Tapu işlemlerinde kullanılacak değerleme raporlarının kullanım süresi ise 3 ay kabul ediliyor. Türk vatandaşlığı kazanılmasına konu olmayacak ve değerleme raporu istenilen diğer işlemlerde ise; Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı herhangi bir değerleme kuruluşu tarafından düzenlenen değerleme raporları üzerinden işlem yapılacak" dedi.

"Çözüm oluşturması bekleniyor"

Özellikle istisnai yoldan Türk Vatandaşlığı kazanılmasının milli bir mesele olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, "Bu kapsamda değerleme standardın sağlanması ve taşınmazların değerinde oluşabilecek farklılıkların önlenmesi için tek bir merkezden bu raporların düzenlenecek olması çok önemli bir adım. Özellikle geçmişte yazılan usulsüz raporlar ile ülkemizde haksız vatandaşlıklar verilmişti. Yapılan düzenleme ile kontrol doğrudan bakanlıkta olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Emlak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı - Son Dakika

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