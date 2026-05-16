Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü

Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
16.05.2026 11:18
Konya Ovası'nda bu yıl yağışlar sulama maliyetlerini yüzde 80 azalttı, üretim olumlu seyrediyor.

Konya Ovası'nda bu yıl etkili olan yağışlar, hububatta çiftçilerin sulama maliyetlerini azalttı.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, bu yılki yağışların uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

Eylül ve ekimde başlayan yağışların bereketli geçtiğini anlatan Çevik, "Konya'nın uzun yıllar yağış ortalaması 330-340 milimetre civarındaydı. Bu yıl ise 560 milimetrelere çıktı. Sadece Konya Kapalı Havzası'nda değil, Türkiye genelinde birçok bölgede yüzde 70'in üzerinde yağış artışı yaşandı." dedi.

Çevik, geçen yıl yaşanan don olaylarının bu sezon görülmediğini, iklim şartlarının üretim açısından olumlu seyrettiğini dile getirdi.

Mayısın hububat için kritik dönem olduğuna dikkati çeken Çevik, şöyle konuştu:

"Buğdayın başak çıkarma ve sap büyütme döneminde toprak rutubeti oldukça iyi durumda. Yağışlar olmasaydı çiftçi iki kez su verecekti, enerji harcayacaktı. Şu anda sulamaya bağlı enerji tüketimi ve maliyet önemli ölçüde azaldı. Geçen sene bu zamanlara bölgemizde yağmur duaları olurdu. Önümüzdeki bir iki yıl böyle yağışlı geçerse ülkemizin tarımsal ve hayvansal üretimi artar, maliyetleri düşer ve bu da enflasyona etki eder."

Bu yıl sulama maliyetleri yüzde 80 azaldı

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz de bahar yağışlarının son yılların ortalamasının üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Özellikle yıl başından sonra yüksek kesimlerde kar, ovada ise yağmur şeklinde görülen yağışların hububat üretimine büyük katkı sağladığını belirten Kırkgöz, sulu tarımda çiftçinin sulama maliyetlerinin yüzde 80 azaldığını vurguladı.

"Çiftçi en az iki sulamadan kurtuldu"

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu ise Konya Ovası'nın geçen yıla kıyasla daha fazla yağış aldığını anlattı.

Hububat üretiminde en kritik dönemlerin çıkış, kardeşlenme ve ilkbahardaki hızlı gelişim süreci olduğuna dikkati çeken Soylu, bitkilerin bu dönemleri stressiz geçirdiğini dile getirdi.

Soylu, yağışların tarımda su tasarrufu sağladığına işaret ederek, "Geçen yıl ocak ve şubatta yağmurlama sistemleri çalışıyordu. Bu yıl ise kuyular yeni yeni devreye girmeye başladı. Çiftçi en az iki sulamadan kurtuldu. Bu da hem yer altı sularını rahatlattı hem de elektrik maliyetlerini ciddi ölçüde azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Yağışlar Çiftçinin Yüzünü Güldürdü
