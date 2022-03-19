Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor

19.03.2022 12:03

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü.

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor

SİİRT - Siirt ülke genelinde son zamanlarda sıkça görülen kar ve yağmur yağışları, çiftçileri sevindirdi. Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan çiftçiler, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, geçen sene kurak bir yıl geçtiği Siirt kent genelinde, son aylarda etkili olan yağışlarla birlikte kuraklık sorununun ortadan kalktığını söyledi. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda Siirt'te tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden Günbat, mercimek, buğday, nohut, arpa gibi ürünlerin bol olacağını dile getirdi. Günbat, "Yağışlarla beraber artezyen olan çeşmeler akmaya başladı, derelerimiz su doldu, göletlerimizde su birikti buda tarım için çok önemlidir. Nisan ve mayısta da yağmurlar yağar ve biz geçen sene tarım da kaybettiğimiz ürün ve verimliliği bu yıl elde ederiz. Cenabı Allah'tan yağmurların devamını bekliyoruz" dedi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yıllardır çiftçilik yapan Nurettin Polat, yağışlarla birlikte nohut, mercimek, arpa ve buğdayda verimde artış beklediklerini söyledi. Polat, "Bu sene şimdiye kadar yağan yağışlar bölge olarak iyidir. Dileğimiz budur; bundan sonra yağan yağışların nisan ve mayıs ayına kadar devam etmesidir. Geçen sene kuraklıktan çiftçiler olarak, bölge olarak etkilendik. Tek dileğimiz Allah'tan yağışların yağması, verimin bol olması" diye konuştu.

Yıllardır çiftçilik yapan Bedrettin Karataş ise, "Yıllardan beri çiftçilik yapıyorum az 45-50'dan yıldan beri. Ektiğimiz ürünler buğday, arpa, mercimek, nohut şuana kadar yağmurlar bayağı yağdı. Yağmaya da inşallah devam edecek. Geçen sene baya kurak geçti. Verimler baya düştü hiç bir şey gelmedi. Umutluyuz ki bu sene yağan yağmurlardan dolayı ürünlerin daha da iyi olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor
Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor

YORUMLAR
500
Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın Vali Yerlikaya bugün için uyardı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor, trafiğe çıkmayın Kuraklığın vurduğu, barajların kuruduğu Çorum'da yüzleri güldüren gelişme Kuraklığın vurduğu, barajların kuruduğu Çorum'da yüzleri güldüren gelişme

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Tarım Kredi Kooperatifi patatesi kasada 50 kuruş fazlaya sattı, cezayı yedi
12:48 İstanbullular dikkat! Hem Belediye Başkanı hem Vali uyardı: 12.00-24.00 arası yoğun kar yağacak
12:45 Mardin'de feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
12:43 Domuz yuvasına baskın yapan dev ayı, arkasına bakmadan kaçtı
12:42 Amerika'dan Rusya'yla savaşmak için geldiler, Rus ordusunun tuzağına düştüler: İşte o görüntüler
12:41 Başkan Çebi'den geri dönmek isteyen Aboubakar'a hayır
12:40 Harçlıklarını kitap yerine abur cubura harcayınca yazılı özeleştiri verdiler: İşte Dicle ile Ekin kardeşlerin özeleştiri metni
11:48 Arsenal'ın orta saha oyuncusu Thomas Partey, Müslüman oldu!
11:22 Herkes onun peşinde ama Fenerbahçe üç yılı garantiledi! Serbest kalma bedeli ise çok yüksek
10:29 Rusya: Ukrayna'daki özel operasyonda ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 12:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü... Rekoltede artış bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement