Benzin ve motorine zam bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin ve motorine zam bekleniyor

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, sürücülerin bütçesini olumsuz etkileyecek. Ancak, yakıt fiyatlarındaki bu beklenen artış, tüketicileri endişelendiriyor. 25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor.

23.10.2024 10:26
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE YENİ ZAM

25 Ekim 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorin gruplarında 1 TL civarı fiyat artışı bekleniyor. Son olarak benzin gurubunda 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde 1,87 TL motorin grubunda ise 1,65 TL fiyat indirimi yapılmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 lira 91 kuruştan,

Benzinin litre fiyatı 42 lira 86 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Finans, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin ve motorine zam bekleniyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • süleyman hakan gökşen:
    bir indir, iki bindir, hesap böyle.. 8 0 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Len daha dün 1,40? indirdiler 5 0 Yanıtla
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