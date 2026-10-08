Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Erzincan OSB'de 6 tesis üretime başlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Erzincan OSB'de 6 tesis üretime başlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Erzincan OSB\'de 6 tesis üretime başlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rızaoğlu Yatırım ve Makina Ticaret AŞ, Erzincan OSB'de yaklaşık 100 milyon dolarlık entegre sanayi yatırımı başlattı. Haziran'da üretime başlaması planlanan 6 tesiste ilk yıl 500, üçüncü yılın sonunda 1.100, beşinci yılın sonunda 1.500 kişiye doğrudan istihdam hedefleniyor.

İranlı Rızaoğlu Yatırım ve Makina Ticaret AŞ tarafından Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaklaşık 100 milyon dolarlık entegre sanayi yatırımı başlatıldı.

Metal işleme, bakır ürünleri ile havalandırma, iklimlendirme ve soğutma (HVACR) sektörlerine yönelik yatırım kapsamında 6 üretim tesisinin faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Proje kapsamında bakır boru, bakır tel ve alüminyum tel ile havalandırma, iklimlendirme ve soğutma ekipmanlarının üretilmesi hedefleniyor.

Haziran ayında üretime başlaması planlanan tesislerin inşaat çalışmalarında 65 kişinin görev yaptığı belirtildi.

Yatırımın ilk yılında yaklaşık 500, üçüncü yılın sonunda 1.100, beşinci yılın sonunda ise 1.500 kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Üretilecek ürünlerin Türkiye iç pazarının yanı sıra başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor.

Yatırımın hayata geçirilmesine yönelik Ankara'da çeşitli temaslarda bulunulduğu, yatırım sürecinin hızlandırılması ve teşvik imkanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump: İran’dan ayrılacağız ve petrol düşecek Trump: İran'dan ayrılacağız ve petrol düşecek
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı KYK yurdunda çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Mourinho sessizliğini bozdu Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay Mourinho sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Türkiye sözleri olay
19:49
Trump, İran’la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
Trump, İran'la savaşı askıya aldı: Bu tarihe kadar saldırmayacağız
19:24
AK Parti’ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay 5 günlük izne çıktı
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 20:35:12. #7.12#
SON DAKİKA: Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla Erzincan OSB'de 6 tesis üretime başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei