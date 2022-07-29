Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı - Son Dakika
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Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı

29.07.2022 18:08
Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı

Yaklaşık 13 bin profesyonel çalışanı bulunan Kızılay, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılan ücret düzenlemesini güncelledi.

Yaklaşık 13 bin profesyonel çalışanı bulunan Kızılay, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılan ücret düzenlemesini güncelledi. Ücretlerde yapılan yeni düzenleme ile Kızılay çalışanları ortalamada yüzde 78,6, flebotomist gibi diğer sağlık personeli bazında toplam gelir düzeyinde yüzde 86 iyileştirme almış oldu.

Gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin Kurum tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kızılay Ücret Yönetim Sistemi faaliyet gruplarımızın bulunduğu sektör dinamikleri ve açıklanan resmi veriler kapsamında; piyasa ücret araştırmalarında referans kuruluşlar (Korn Ferry, Mercer, WTW, TalentMelon vb.) ile işbirliği yapılarak, insani yardım alanında dünya çapında ülke-şehir bazında veriye sahip olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) veri tabanından yararlanılarak ve ilgili Kurum/Kuruluşların uzmanları ile görüşülerek gerekli karşılaştırmalar yapılmak suretiyle dinamik olarak yönetilmektedir."

ENFLASYONA KARŞI GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR

Konuya ilişkin Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çalışanlarımızın enflasyon gerçekleşmeleri karşısında desteklenmesine yönelik adımlarımızı düzenli olarak atıyoruz ve buna yönelik temmuz ayından geçerli olmak üzere sistemimizde gerekli düzenlemeler yapılarak yıllık enflasyon gerçekleşmesi çerçevesinde gerekli aksiyonlar alınmıştır.

"Kızılay Yatırım grubumuzda kapsamiçi/kapsamdışı çalışanlarımıza bulundukları sektör dinamikleri de gözetilerek tarafların da mutabakatı ile enflasyona karşı gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

"Uluslararası Paydaşlar ile yürütülen faaliyetlerimizin gerçekleştirildiği Proje Koordinatörlüklerimizde ve Yurtdışı Delegasyonlarımızda Türk Kızılay Ücret Yönetim Sistemi ve UNDP Pozisyon Skalaları çerçevesindeki hibrit sistemimizin güncelliği sağlanarak çalışanlarımıza yansıtılmıştır."

YAPILAN İYİLEŞTİRME YILLIK BAZDA YÜZDE 78,6 ORANINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR

Yıllık enflasyon oranının üzerinde iyileştirmeler yapıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizin kan ihtiyacını karşılayan Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzdeki sağlık çalışanlarımızın Baz Ücret ve Performans gelirlerinde, eşdeğer Kurumlarda/Kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının Baz Ücret + Performans gelirleri temel alınarak önemli iyileştirmeler yapılmış olup hem ortalama prim gelirleri düzenlenmiş hem de performansı teşvik edici bir sistem ortaya konularak bu gelirlerini daha üst düzeye taşıyabilecekleri sistemsel düzenlemeler yapılmıştır.

"Diğer faaliyet alanlarımızda ise ücret yönetim sistemi kapsamında piyasa ücret verilerinin medyan noktası baz alınarak yapılan karşılaştırmaların güncelliği korunmuş yıl başındaki artışlar ile birlikte yıllık enflasyon oranının üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır.

"Yapılan düzenlemeye bir örnek vermek gerekirse; diğer sağlık çalışanları grubunda bulunan bir flebotomist 2021 yılında 7.119 TL gelir elde ederken, yapılan son düzenleme ile elde edeceği gelir 13.241 TL olmuştur. Kızılay kan hizmetlerinde çalışan bir doktor ise yıllık bazda ortalama yüzde 78 gelir artışına ulaşmıştır. Kızılay çalışanlarının geneli düşünüldüğünde ise yapılan iyileştirme yıllık bazda yüzde 78,6 oranında gerçekleşmiştir."


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Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Togo Cumhuriyeti, Kızılay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılay'dan çalışanlara enflasyon farkı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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