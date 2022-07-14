Yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan ata mirası siyez buğday yaygınlaşmaya başladı

Sandıklı'da ata mirası buğday tohumu yüzlerce çiftçiye ulaştı

Soğuk havada mor rengini alan buğday güneşi gördüğü zaman asıl rengi yeşile dönüşüm yapıyor

Çiftçi Osman Şimşek;

"Ben yok, sen yok, biz varız ve biz büyük bir Türkiye'yiz, tüm çiftçi kardeşlerimizi bu tohumu ekmeye davet ediyoruz"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaklaşık 4 yıl önce ekimine başlanılan ata mirası siyez buğday ilçede yaygınlaşmaya başladı.

Dört yıl önce yarım kilogram buğday ile üretime başladığını belirten çiftçi Hıdır Güneş, buğdayın hasat zamanına yaklaştığını ifade etti. Buğdayın mor kılçık olarak kendisini gösterdiğini anlatan Güneş, "Hava sıfırın altında 20 derecelerde olduğu dönemlerde mor oluyor. Güneşi gördüğü zaman asıl rengi yeşile dönüşüm yapıyor. Soğuktan ve aşırı yağıştan etkilenmeden insan boyuna kadar ulaşıp oldukça bol verim veriyor. İki yıldır ülkemizdeki bütün şehirlere gönderim yaptık" dedi.

Boyu ve verimi ile diğer buğdaylardan farlı olan siyez buğdayın ilk kez ekimini yaptığını ifade eden çiftçi Osman Şimşek ise, "Geçen yıl buğdayı alarak ektik. Buğdayı dekara 5 kilogram olarak verdim. İnsan boyuna ulaştı. Bir daneden 7 başak veriyor ve her bir başakta da minimum 100 dane veriyor. Ecdadımızın ekmeğini yaptığı buğday bu buğdaydır. Ata buğdayımız sahip çıkmamız gerekiyor. Türkiye'nin her yerine yaymayı hedefliyoruz. Ukrayna - Rusya savaşı Türkiye'mizde tahılın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bütün dünya ülkeleri tahıllarını stokladı. Elhamdülillah biz de tarım ülkesiyiz, bunun hakkında da biz bu topraklarda geleceğiz. Ben yok, sen yok, biz varız ve biz büyük bir Türkiye'yiz. Tüm çiftçi kardeşlerimizi bu tohumu ekmeye davet ediyoruz. Başka yerden aldığımız tohumları dekara 25 -30 kilogram arasında verirken bunu 5 ile 7 kilogram arasında veriyoruz. Daha az maliyet ile daha çok ürün, ekmek kıtlığı yaşatmayacağız inşallah bu ürünle bu ülkeye. Bu üründen tüm çiftçilerimiz faydalansın 5 - 10 kilogram alarak kendi tohumunu ürettin. Bugün gelecek adına bir usta çırak yetiştiriyor bizde bu ürünü yetiştirmeye başladık ülkemizin geleceği adına " dedi.