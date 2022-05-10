Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı

10.05.2022 17:58
Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kentte kurulması planlanan balık mezadıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda kentte kurulması planlanan balık mezadıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Muammer Erol başkanlığında yapılan toplantıda, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Müdürü Suat Parıldar, Balıkçılık ve Şu Ürünleri Şube Müdürü Hayrullah Kaya ile Yalova Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Hasan Karataş ve Armutlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Dönertaş hazır bulundu.

Parıldar, su ürünleri çıkış noktasıyla ilgili bilgiler verirken sektör temsilcileri ise dilek ve taleplerini iletti. Projenin hayata geçirilmesi için önümüzdeki süreçte de toplantıların yapılacağı öğrenildi. - YALOVA

Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı
Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı
Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı

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Muammer Erol, Yalova, Tarım, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yalova Balık Mezatı Projesi masaya yatırıldı - Son Dakika


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