Yalova Belediyesi İşçileri İçin Çadır Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Belediyesi İşçileri İçin Çadır Kuruldu

Yalova Belediyesi İşçileri İçin Çadır Kuruldu

Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan yaklaşık 150 işçi için çadır kuruldu. Hak-İş Hizmet-İş Sendikası, işçilerin geri işe alınmasını talep etti.

01.07.2024 14:11  Güncelleme: 14:13
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Yalova Belediyesi'nde işten çıkarılan yaklaşık 150 işçi için çadır kurulurken düzenlenen basın açıklamasıyla duruma tepki gösterildi.

Hak-İş Hizmet-İş Sendikası, Yalova Belediyesi'nden çıkarılan işçilerle ilgili çadır kurdu. Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadır önünde basın açıklaması gerçekleştirilen sendika işçilerin geri işe alınmasını istedi. Grup adına konuşma yapan Hak-İş Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, "Yalova Belediyesi emekçileri açık bir emek düşmanlığı ile karşı karşıyadır. 31 Mart Seçimleri sonrası belediyelerde yaşanan işçi kıyımı ve emek düşmanlığına maalesef Yalova Belediyesi de eklenmiştir. 150'ye yakın arkadaşımız keyfi gerekçelerle, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Bugün, haksız, hukuksuz ve keyfi olarak işlerinden edilen Yalova emekçilerinin yalnız olmadığını göstermek için buradayız. Ülkemizde her yerel seçim sonrası parti değişikliği yaşanan belediyelerde baş gösteren işçi kıyımları, emek hareketi adına bir utanç kaynağı olagelmiştir. Bu, tahammül edilebilecek bir durum değildir. Belediye başkanlarının asli görevi, kendisine yetkiyi veren vatandaşlara hizmet üretmektir. 31 Mart Seçimleri sonrası Yalova Belediye Başkanı olarak seçilen Mehmet Gürel, Yalova'ya hizmet etmek yerine, 'Nasıl emek düşmanlığı yapabilirim, belediye emekçilerini nasıl mağdur edebilirimin derdine düşmüştür" dedi.

Maaşlar zamanında ödenmiyor

Yalova'da yerel seçimlerden bugüne 3 aydır belediye emekçisinin maaşları günü ve zamanında ödenmediği anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bir de üstene, iş kanununa aykırı olarak görev yerleri değiştirilmektedir. Arkadaşlarımız ikramiyeleri, bayram paraları ve mesaileri 3 aydır ödenmeyerek mağdur edilmektedir. Bu zulümdür, adaletsizliktir. İnsanların ekmeğiyle oynamaktır. Yalova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gürel'e sesleniyoruz, Belediyede her türlü etkinliğe para bulunurken, şehri için emek verenlerin alın terinin karşılığı neden ödenmiyor? 'Maaşlarını ödeyemiyoruz' diyerek, emekçilerin işlerinden edilmesi hangi vicdana sığar! Yaptığı işin gerektirdiği hiçbir riskten çekinmeden gece-gündüz, kar-kış fedakarca, onuruyla, alın teriyle çalışan bu insanlar, işten çıkarılmayı, baskı ve mobinge maruz bırakılmayı gerektirecek ne yaptı, suçları nedir? Bu zor ekonomik şartlarda aileleriyle birlikte hayatta kalmaya çalışan bu insanlar, işten çıkarılmayı hak etmiyor. Siz, çalışanlarınıza, gece başını yastığa koyduğunda yarın ne olacağım diye düşünmeyecek, endişeden uzak, huzurlu bir iş ortamı sağlamak zorundasınız."

"Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız"

Yıldız, yapılan haksızlığa asla sessiz kalmayacaklarını dile getirerek, "Yalova Belediyesi emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacağız. Üyelerimizi korumak için tüm hukuki, yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceğiz. Bugün, haklılığımızı ve kararlılığımızı ortaya koymak için Eylem Çadırımızı kuruyoruz. İşten çıkarılan üyelerimiz işlerine iade edilinceye, hukuksuz görev değişiklikleri son buluncaya kadar mücadelemizi hem burada, hem de hukuki süreçte kararlılıkla sürdüreceğiz. Kararlıyız, haklıyız, kazanacağız" diye konuştu.

Belediyede Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nde görev yapan Polimer Yüksek Mühendisi ve doktora öğrencisi Rümeysa Beyaz, ilk etap 280 kişinin içten çıkarıldığı söylendi fakat bu sayının daha sonra 80'ne kadar düşürüldüğünü belirterek, "Avrupa Birliği projelerinin yapılması takibinden sorumluydum. Geçen Cuma günü işten çıkışımız 2 mühendis olarak verildi. Bugün itibariyle 80 kişinin işten çıkarıldığı söylendi. Öncelikle buradaki işçi çıkarma gerekçe gösterilerek yapıldı. Peki neden arkasında durulmadı. Bu 80 kişi neden kaldı. Diğerleri neden tekrar işe alındı. Madem geri alacaktınız neden, çıkardınız. İlla araya birilerini mi sokmak gerekiyordu. Biz araya birilerini sokamadığımız için değil, sokmak istemediğimiz için yapmadık ama burada araya birilerini sokamayacak insanlar var. Bu insanların günahı neydi. Bankamatik çalışını ithamıyla gururumun zedelenmesini istemiyorum. Ben bankamatik çalışanı değilim. Bunu da müdürlükte çalıştığım arkadaşlarım da herkes biliyor" dedi. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Belediyesi İşçileri İçin Çadır Kuruldu - Son Dakika

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