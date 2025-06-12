Yalova Bonsai Müzesi'nde Dut Hasadı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova Bonsai Müzesi'nde Dut Hasadı

12.06.2025 16:52
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Yalova Bonsai Müzesi'nde dut hasadı yapıldı; Vali Kaya ve vatandaşlar meyveleri tattı.

Yalova Bonsai Müzesi'nde dut hasadı

YALOVA - Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ise ilk ve tek bonsai müzesindeki minik dut ağacı hasat edildi.

Yalova Bonsai Müzesi'nde meyve veren bonsai dut ağacı için düzenlenen mini hasat programına katılan Vali Hülya Kaya, dutların tadına baktı. Müzenin Yalova için önemine dikkati çekti çeken Vali Kaya, vatandaşları müzeyi gezmeye davet ederek, "Bugün ülkemizin tek ve ilk bonsai müzesinde çok özel bir dut ağacı bonsai meyve vermesine ve bu meyvelerin hasadına şahitlik ediyoruz. Bu çok heyecan verici bir durum. Yalova Bonsai Müzesi her zaman gelişmeye devam eden ve her geldiğimde de farklılaştığına şahitlik ettiğim bir müze. Burası bir kere değil, tekrar tekrar ziyaret edilmesi gereken bir yer. Burada yaşayan sanat eserlerini görmenin heyecanını hissedebiliyorsunuz. Tüm sanatseverleri, Cumhurbaşkanlığımızın da büyük destek verdiği Yalova Bonsai Müzesi'ni görmeye davet ediyoruz" dedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Cumhurbaşkanlığı ve İl Özel İdaresi desteğiyle geçtiğimiz sene açılan müzenin ikonik bir müze olduğunu ifade etti. Soygüzel, müzenin Yalova turizmine de çok ciddi bir katkı sağladığını dile getirerek, "2025 yılının ilk 5 ayında yaklaşık 3 bin 200 kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden günlük turlar oldukça arttı. Bu ve benzeri çalışmalar şehrin kültürüne, sanatına ve çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunduğu gibi turizminin gelişmesine ve ekonominin canlanmasına da destek veriyor" dedi.

Bonsai sanatçısı Hasan Şimşek daha sonra müzeyle ilgili bilgiler verdi.

Programa İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz da katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova Bonsai Müzesi'nde Dut Hasadı - Son Dakika

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