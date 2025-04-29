Yalova'da Çiftçilere 375 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Çiftçilere 375 Bin Fide Dağıtıldı

Yalova\'da Çiftçilere 375 Bin Fide Dağıtıldı

Yalova'da 240 çiftçiye toplam 375 bin sebze fidesi dağıtıldı, tarımsal destek projeleri sürüyor.

29.04.2025 21:59
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YALOVA'da 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi' kapsamında 240 çiftçiye yaklaşık 300 dekar alanda üretilmesi için 115 bin adet biber, 260 bin adet salatalık olmak üzere toplam 375 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde 240 çiftçiye sebze fidesi dağıtımı için Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde tören yapıldı. Fide dağıtım törenine Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci, Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Öncü Yürekkorkutan, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile çiftçiler katıldı. Törende konuşan Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, devletin, üretmek isteyen çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, "Yalova'mızın verimli topraklarının boş kalmaması, üretilmesi, üretilen ürünlerin pazarlanması bizim için çok önem arz ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteklemesiyle birlikte çiftçimizin eline yerli ve milli fide ulaşıyor. Devletimiz üretmek isteyen çiftçimizin yanında olduğunu hissettiriyor. Çiftçilerimizin de çok ciddi bir emek sarf ettiğinin farkındayım" dedi.

'ÜRETİCİNİN MAKSİMUM GELİR ELDE ETMESİNİ AMAÇLIYORUZ'

Yalova Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bakanlığımızca 'Kent Tarımı' yaklaşımı ile artan lojistik maliyetlerin olumsuz etkisini kırmak üzere büyük kentlerin sebze ihtiyacını, yakın üretim havzalarından karşılamak için projeler uygulamaya konulmuştur. İlimizin, sahip olduğu 'örtü altı' kapasitesi ve başta İstanbul olmak üzere büyük kentlere olan yakınlığı göz önünde bulundurularak büyük şehirlerin sebze ihtiyacı karşılanması hedeflenmiştir. Yaptığımız projelerle üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmek daha kaliteli ve verimli çeşitlerle birim alandan üreticilerimizin maksimum gelir elde etmesini amaçlıyoruz. 2025 yılı Mart ayında Çalı Fasulyesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında 215 kilogram fasulye tohumunu çiftçilerimize teslim ettik. Bugün burada 2025 Yılı İlkbahar Döneminde uygulamaya başladığımız, projelerimiz ikinci etabı olan 'Örtü altı Biber Üretiminin Geliştirilmesi' Projesi kapsamında 115 bin adet biber fidesi ve 'Örtü altı salatalık Üretiminin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 260 bin adet salatalık fidesi ile toplam 240 çiftçimize yaklaşık 300 dekar alanda 375 bin adet sebze fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Projelerin toplam bütçesi 4 milyon 121 bin 250 lira olup bunun yüzde 50'si Bakanlığımız, yüzde 25 'i Yalova İl Özel İdaresi, yüzde 25'i üreticiler tarafından karşılanmıştır" dedi.

'SONBAHARDA 1 MİLYON 750 BİN FİDE DAĞITIMI PLANLIYORUZ'

1 milyon 750 bin adet sebze fidesi dağıtımını planladıklarını belirten Sakinci, "Kışlık Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi Bakanlığımız tarafından onaylanmış durumda. 2025 yılı sonbahar döneminde ise uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız ve İl Özel idaremiz tarafından desteklenecek bu proje kapsamında kıvırcık, kışlık lahana ve pazı olmak üzere toplam 1 milyon 750 bin adet sebze fidesi dağıtımını planlanmaktayız. 2021 yılından günümüze Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; sebze projelerinden yaklaşık 1500 çiftçimiz yararlanmış, 15 milyon lira bütçe ile 10 milyon sebze fidesi ve yaklaşık 1 ton fasulye tohumu dağıtımı yapılmış bu bütçenin yaklaşık 11 milyon liralık kısmı ise Bakanlığımız ve İl Özel İdaremiz tarafından desteklenmiştir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından günün anısına fotoğraf çektiren protokol mensupları çiftçilere fideleri teslim ederek sohbet etti.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Çiftçilik, Ekonomi, Yalova, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova'da Çiftçilere 375 Bin Fide Dağıtıldı - Son Dakika

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