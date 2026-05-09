Yalova'da Süslü Bitkiler Üretimi Artıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova'da Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde bulunan, Türkiye'nin endemik ve doğal soğanlı/yumrulu bitkilerini koruyan dünyanın en büyük Geofit bahçesini gezdi. Bakan Yumaklı, 20 dönüm alanda bine yakın tür ve 100 binden fazla bitkiyi barındıran Yalova Geofit Bahçesi ve Araştırma Merkezi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin potansiyelini anlatarak, "Son dönemde yılda 2 milyar adet süs bitkisi üretiyoruz, yaklaşık 140 milyon dolara yakın bir gelir elde ediyoruz. Tabii bu alan da özellik nedir bilgisi istiyor, tecrübe istiyor. Avrupa'daki rakiplerinizle bir rekabet içerisindesiniz. Türkiye artık bu anlamda rekabetin bütün dezavantajını kendi lehine çevirebilecek bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olmuş durumda" diye konuştu.

'500 BİN CİVARINDA İSTİHDAM SAĞLIYOR'

Sektörün istihdam avantajına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bu sektörün başka özelliği de istihdam açısından son derece önemli. İşte doğrudan 100 bin dolaylı, 500 bin civarında bir istihdam sağlıyor. Bu da son derece kıymetli. Yani her açıdan katma değerli bir üretim nedir desek bunu gerçek gerçekleştiren bu sektör. Türkiye'de süs bitkiciliğinin başladığı yer Yalova. Bütün Türkiye Yalova'dan açıkçası bu bilgileri elde etti. Türkiye'nin farklı yerlerinde yine gelişerek devam ediyor. Türkiye bu anlamda çok önemli. Yalova da süs bitkilerinde her ne kadar Türkiye'ye öğrettiyse de şu anda dördüncü sırada. Bu da bu sektörün Türkiye'nin diğer illerinde de nasıl geliştiğini gösteren önemli bir husus. Aynı zamanda Yalova orkidenin neredeyse yarısını üreten bir ilimiz. Yani pek çok konuda hem iklimi itibarıyla hem bilgi ve tecrübe itibarıyla bütün bu özelliklere sahip. Bakanlığımızın, TİGEM'in, 1500 dönümlük arazisini süs bitkileri üreten 40 firmaya 29 yıllığına kiraya vermiş durumdayız. Bu da özellikle bu sektörün gelişmesine önemli etki etmiş oldu. Tabii su ihtiyacı var. Devlet Su İşlerimiz de bu su ihtiyacını farklı gölet ve sulama sistemleri ile karşıladı" dedi.

'TÜRKİYE'NİN FLORASI BİTKİ ÖRTÜSÜ SON DERECE ZENGİN'

Geofit bahçesi hakkında bilgi veren Bakan Yumaklı, Türkiye'nin bitki örtüsünün zengin olduğunu ifade ederek, "Hakikaten buraya bütün akademisyenlerin, bu konuda eğitim görenlerin ya da bu konuya ilgi duyanların mutlaka gelip, görmesi gereken bir merkez. Geofit çeşitliliği açısından Türkiye'nin florası, bitki örtüsü son derece zengin. Sadece bunları tespit etmek, bunları bulmak çıkarmak ve bu gibi Geofit Merkezi bu açıdan son derece önemli, vatandaşlarımızın bilgisine sunmak önemli. Bir uzman arkadaşımız Türkiye'de yaklaşık 450 bin kilometre bir yol katederek, Türkiye'nin bütün illerini gezerek, orada literatüre girmemiş ama halihazırda var olan o bitki türlerini tespit edip, buraya getirip, burada da onların çoğalmasını sağlamış durumda. Dünyanın çevresini 11 kez dolaşmış demektir. Yani aslında adanmış bir ömrü ifade ediyor. Ülkemizin güzellikleri her açıdan belki de ifade edilemeyecek kadar çok büyük kıymete sahip. İşte biz de tam bu anlamda Bakanlığımızın bir diğer önemli sorumluluğu olarak ülkemizdeki biyoçeşitliliği tespit etmek, bunları kayıt altına almak, bunların sürdürülebilir bir şekilde çoğaltılabilmesini gerçekleştirmek adına çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, ayrıca, "Gen bankasında 1200 adet tür mevcut. Arkadaşlarımız çoğaltma ve melezleme çalışmalarını yapıyorlar. Tabii sadece bu merkezlerde bu bitki türlerinin sergilenmesi tek başına yetmez, dolayısıyla birtakım iş birliğini gerçekleştiriyor arkadaşlar ve bunun özel sektör marifetiyle de yaygınlaştırılmasını, sağlamaya gayret ediyorlar" dedi.

