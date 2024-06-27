Yalova'da Yeni Trekking Parkurları Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yalova'da Yeni Trekking Parkurları Açılıyor

Yalova\'da Yeni Trekking Parkurları Açılıyor

Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni trekking parkurlarının yapılacağını duyurdu. Bu yıl içinde iki yeni parkurun turizme kazandırılacağını ve toplamda yedi parkurun projelendirildiğini belirten Karatekin, parkurların Orman İşletme Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar alanında olduğunu söyledi. Ayrıca, Roma dönemine ait su kanalları nedeniyle koruma bölgesinde yer alan Teşvikiye'deki Mera Şelalesi parkurunun da uygun şekilde yapılması için çeşitli kurumlardan onay alınması gerektiğini belirtti.

27.06.2024 17:27
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Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, kentin turizm potansiyelini artırmak amacıyla yeni trekking parkurlarının yapılacağını söyledi. Karatekin, bu yıl içinde iki yeni parkurun turizme kazandırılacağını ve toplamda yedi parkurun projelendirildiğini belirtti.

Karatekin, Yalova'ya yeni trekking parkurlarının yapılacağını ifade etti. 2 adet parkurun stantlara uygun şekilde yapılarak bu yıl açılacağını ve toplam 7 adet parkurun projelendirildiğini anlatan Karatekin, "Yalova'da çok sayıda trekking yolu var fakat biz 7 tanesini MARKA üzerinden fizibilite raporlarını oluşturup projelendirdik. Bu yollar Orman İşletme Müdürlüğü alanında ve bir tanesi de Doğa Koruma ve Milli Parklar alanında olduğu için projelerini sahaya uygulamaları için ilgili müdürlüklere gönderdik. Bu yıl sahaya uygulanmasını öngördüğümüz 2 projeden birisi Sugören köyünden Elmalık köyüne doğru giden bir parkur. Bir diğeri de Teşvikiye sınırları içerisinde bulunan ve Mera Şelalesi'ne giden bir parkur. O iki parkuru Orman İşletme Müdürlüğü bu yıl yatırım programına dahil etti" dedi.

Teşvikiye'deki Mera Şelalesi parkurunun Roma dönemine ait su kanalları nedeniyle koruma bölgesinde yer aldığını ifade eden Karatekin, "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu gerekli tespitleri yapacak. Onay verildikten sonra trekking yolu uygun şekilde yapılacak. Teşvikiye'de Mera Şelalesi'ne giden yer ile ilgili çeşitli kurumlardan bazı olurlar alınması gerekti. O güzergahta Roma dönemine ait su kanalları var. Su kanallarının koruma bölgesine girdiğinden dolayı haliyle olur istendi. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu o bölgede gerekli tespitleri yapacak. Olur verildikten sonra uygun şekilde trekking yolunun yapılacağını düşünüyoruz. 2 adet trekking yolu bu yılın programında" diye konuştu.

'Karatekin, Yalova'da çok sayıda trekking yolu olduğunu vurgularken, bu yolların standartlara ulaşması için çalışmalar yaptıklarını da belirterek şöyle konuştu.

"Bu trekking yollarıyla ilgili standarda ulaşması için çalışmalarımız var. Başlangıç ve bitiş alanının belirlenmesi gerekiyor. Dinlenme alanı, seyir yerlerinin oluşturulması gerekiyor. Daha da önemlisi trekking yolunun devamında yön levhalarının oluşturulması lazım. 7 adet trekking yolu projelendirilmesi için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan teknik destek aldık. Bu proje kabul edildi. Yalova'nın doğasıyla trekking ve bisiklet parkurları, yamaç paraşütleri gibi alanlarda doğa projelerini çeşitlendirmemiz gerekiyor." - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yalova'da Yeni Trekking Parkurları Açılıyor - Son Dakika

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