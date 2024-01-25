 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yalova Kestane Balının Coğrafi İşaret Tescili Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Yalova Kestane Balının Coğrafi İşaret Tescili Yapıldı

Yalova Arıcılar Birliği tarafından yapılan başvuru sonucunda Yalova kestane balı, Türkiye'de 28. coğrafi işaret alan bal türü oldu. Yalova kestane balının özellikleri ve üretim şartları hakkında bilgi verildi. Yalova Arıcılar Birliği Başkanı, üreticilerin saf balını daha iyi fiyata satabileceğini belirtti. Yalova kestane balının kalitesi ISO belgeleriyle garanti altına alındı.

Yalova Kestane Balının Coğrafi İşaret Tescili Yapıldı
25.01.2024 - 13:42,
Abone Ol

Tadı ve özelikleri itibariyle diğer bölgelerde üretilen ballardan farklılığı ortaya konulan Yalova kestane balının coğrafi işaret tescili yapıldı.

Yalova Arıcılar Birliği tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na 3 yıl önce coğrafi işaret başvurusu yapılan Yalova kestane balında mutlu sona ulaşıldı. Kentte 380 arıcının 30 bin kovanla yılda yaklaşık 350 ton üretimini yaptığı kestane balı Türkiye'de 28'nci coğrafi işaret alan bal türü oldu. İl Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Bakan İbrahim Yumaklı'nın liderliğinde ve bakanlığın politikaları çerçevesinde Yalova'daki coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için çalıştıklarını dile getirdi. Yalova kivisi, Yalova aronyası ve Yalova kıvırcık koyunundan sonra Yalova kestane balının da coğrafi işaret tescilinin alındığını anlatan Parıldar, "Coğrafi işaret alırken kullandığımız kriterlerden birisi kestane oranımızın yüzde 74'ten fazla olması. Diğer bir kriterimiz de prolin değerinin 540 miligramın üzerinde olması. Bu 2 unsur bizim Yalova kestane balımızın öne çıkan özelliklerinden sayabileceğimiz özellikler" dedi.

"Eser miktardaki ıhlamur balımızın aromasına ayrı bir lezzet, ayrı bir tat sunuyor"

Coğrafi işareti alınan Yalova kestane balının üretiminde bazı şartların bulunduğunu anlatan Parıldar, şöyle konuştu:

"Mayıs ayının 15'ine kadar üretim sahasına kovanlarımızın getirilmesi. Ormanlık alanlara maksimum 600 metre mesafeye kadar konaklama yapılması da yine balımızın özelliğinin ortaya çıkacağı unsurlardan. Diğer kestane balında ayıran diğer özelliği de ıhlamur oranımız. Kestane balımızın içinde yer alan eser miktardaki ıhlamur balımızın aromasına ayrı bir lezzet, ayrı bir tat sunuyor ve bu da sofralarımızda kahvaltılarımızda, yemeklerimizde Yalova kestane balımızın ayrı bir değer, ayrı bir yer edinmesine vesile oluyor. Bu amaçla da biz Yalovalı arıcılarımızla birlikte hem organik tarım metoduyla üretime hem Yalova kestane balının yanında polen, propolis, arı sütü üretmeye devam edeceğiz. İnşallah Yalova'mızın Yalova kivisi, Yalova aronyası, Yalova kıvırcık koyununun yanında coğrafi işaretli olan Yalova kestane balıyla birlikte de hem tanıtımına hem tarımına ayrı bir değer katacağını düşünüyoruz."

"Balın resmi bir onaydan, testten geçmesi lazım"

Yalova Arıcılar Birliği Başkanı Hakan Gündüz ise kestane balında yüzde 1'i aşmayacak şekilde ıhlamur balı, karaçalı balı olması gerektiğini ifade etti. Üreticilerin geçmişten bu yana ürettiği saf balını kıymetini bilmediğine değinen Gündüz, "Aldığımız belgeyle balımızı taçlandırdık. Bu yüzden arıcımız ürününü daha iyi fiyata satma, tüketicimiz de daha iyi bir bala ulaşma imkanı bulacak" ifadesini kullandı.

Arıcılara eğitim vereceklerini ve önümüzdeki 2024'ün bal sezonundan sonra coğrafi işaretli balları piyasaya süreceklerini anlatan Gündüz, "Geçen sene üretilen ballar bu sınıfta sayılmıyor. Balın resmi bir onaydan, testten geçmesi lazım" şeklinde konuştu.

Arıcıdan başlayıp kavanoza girene kadar kalitesi ölçülüyor

Yalova Arıcılar Birliği'nde Yalova kestane balının 850 gramlık ambalajda 550 liradan satışa sunulduğunu söyleyen Gündüz, "Birliğimizin ISO 9001 ve ISO 22000 belgelerimiz var. Gıda kalite yönetimi ve bunun uygulanabilirliğiyle ilgili. ISO belgelerine sahip Türkiye'deki tek birliğiz. Arıcıdan başlayıp kavanoza girene kadar kalitesi ölçülüyor ve denetimleri yapılıyor. Bu belgelerin bizde olması bizim için çok önemli. Bunun sürdürebilirliğini de takip ediyoruz. Bu hususta da tüketicimiz çok rahat bir şekilde balı tüketebilir" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Yalova, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Kestane Balının Coğrafi İşaret Tescili Yapıldı - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
18:40 UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:55:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yalova Kestane Balının Coğrafi İşaret Tescili Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement