Ayrıca kalıcı olacak olan alan bayram dışında da hayvan pazarı kurulması planlanıyor. - YALOVA

Günümüz koşullarına göre tasarlanan pazarda, ücretsiz otopark hizmeti, sosyal donatılar ve zabıta noktası yer alıyor. Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmesi adına kurban pazarına bayram günü ücretsiz servis de kaldırılacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Ekonomi › Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde - Son Dakika

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