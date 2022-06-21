Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde - Son Dakika
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Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde

21.06.2022 18:04
Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde

Yalova Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı çalışmalarını tamamladı.

Yalova Belediyesi ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarı çalışmalarını tamamladı.

Yeni kurulan kurban pazarı Kazımiye Köyü sınırları içerisinde 6 bin metrekare alanda hizmet verecek.

Günümüz koşullarına göre tasarlanan pazarda, ücretsiz otopark hizmeti, sosyal donatılar ve zabıta noktası yer alıyor. Vatandaşların daha kolay ulaşım sağlayabilmesi adına kurban pazarına bayram günü ücretsiz servis de kaldırılacak.

Ayrıca kalıcı olacak olan alan bayram dışında da hayvan pazarı kurulması planlanıyor. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Kurban Bayramı, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yalova Kurban Pazarı artık Kazımiye köyünde - Son Dakika

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