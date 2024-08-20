Yalova Makine İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Yalova Makine İhtisas OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleştirildi.

Yalova Makine İhtisas OSB Toplantı Salonu'nda yapılan 2024 yılı 2. Müteşebbis Heyet Toplantısı'nda, organize sanayi bölgesindeki çalışmalar değerlendirildi. İnşaatların hız kesmeden yükseldiği organize sanayi bölgesinde 28 yeni üretim tesisinde çalışmalar devam ediyor. 9 tesisin iskan süreci ve deneme üretimine başladığı OSB'de, yakında tam kapasiteyle üretime geçilecek. Ayrıca, 16 tesisin de ruhsat ve hafriyat aşaması da bölgede devam ediyor. Sahada 25 müteahhit firma ve bin 300 çalışanla büyümeye devam eden Yalova Makine İhtisas OSB'de yeni yatırımlar ve projelerle sanayicilere desteğin sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan toplantıda Yalova Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel ve Çiftlikköy Belediye Başkanı Adil Yele ve heyet üyeleri de hazır bulundu. - YALOVA