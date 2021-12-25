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Yalova Terma City, yılbaşında tercihini termal tatilden yana kullanmak isteyenleri bekliyor - Son Dakika

Yalova Terma City, yılbaşında tercihini termal tatilden yana kullanmak isteyenleri bekliyor

25.12.2021 11:36
Yalova Terma City, yılbaşında tercihini termal tatilden yana kullanmak isteyenleri bekliyor

Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, "Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı biraz daha hareketlendirdi.

Karaderili Şirketler Grubu Yalova Terma City Genel Müdürü Altuğ Çiloğlu, "Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı biraz daha hareketlendirdi. Beklediğimiz bir taleple karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili hazırlıkları başladı. Stres atıp doğa ile iç içe güzel vakit geçirmek isteyen tatilciler için mevsim itibarıyla ayrıca İstanbul'a en yakın termal sulara sahip olma özelliğini taşıyan Yalova'nın Termal ilçesi yeni yıl tatilini değerlendirmek isteyenler için fırsat niteliğinde. Ulaşım anlamında İstanbul ve Bursa'ya bir saatlik mesafede ki konumu ile Yalova; yeni yıl tatili için tatilcilerin gözdesi konumunda.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen termal otel Yalova Terma City'nin Genel Müdürü Çiloğlu, yerli ve yabancı turistlerin ilçeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene yılbaşının hafta sonuna gelmesi rezervasyonlarımızı biraz daha hareketlendirdi. Beklediğimiz bir taleple karşı karşıyayız. Otelimizin kapasitesi de misafirlerimizi ağırlamaya yetecek kapasitede. Bu sene misafirlerimize daha iyi hizmet vermek adına bir gala programı da organize ettik. Bu mevcut pandemi şartları da göz önünde bulundurarak kısıtlı sayıda bir organizasyon olacak."

Çiloğlu, yılbaşı tatilinde dolulukta yüzde 80'lerin üzerine çıkmayı beklediklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kuvvetli bir Spa alanımız var. 6 bin metrekare bir alana yayılmış durumda. Termal havuzlarımız, normal havuzlarımız, hamamlarımız, sauna ile verilecek bütün hizmetler alanında. Bu en önemli en göze batan kısmı. Biz bunları yaparken aileleri beklediğimiz için çocuklarını da göz ardı etmiyoruz. Çocuklar için de bir çok aktiviteler hazırladık. Onları da mutlu edecek şekilde. Hem yılbaşı hem ertesi günleri de etki edecek şekilde planlama yaptık. Çocuklar da çok rahat eğlenebilecekler.

Aileler de daha rahat edecekler.Yaz turizminin aksine, uygun konaklama fiyatlarıyla da dikkat çeken termal oteller tatilciler açısından büyük bir avantaj. Yalova Terma City'e ulaşım gerek havayoluyla gerek kara yoluyla gerekse deniz yoluyla çok kolay. Doğru bölgede konumlanmış olmamız yurt dışı misafir anlamında elimizi çok güçlendiriyor. Otelimizde sadece yurt içi değil, yurt dışından da yoğun talep alıyoruz. Turist kapasitesi yüksek olan otelimize gelen talepler ve ilgiden mutluyuz."

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Yeni Yıl, Termal, Yalova, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yalova Terma City, yılbaşında tercihini termal tatilden yana kullanmak isteyenleri bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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