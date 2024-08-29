Yalovalı Balıkçılar, Av Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Ekonomi

Yalovalı Balıkçılar, Av Sezonuna Hazır

Yalovalı Balıkçılar, Av Sezonuna Hazır

1 Eylül itibariyle açılacak av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Yalovalı balıkçılar, palamut ve hamsiden büyük beklenti içerisinde. Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, bu sene palamut ve hamsinin bol olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, balıkçılar ucuz balık satışı yapacaklarını da duyurdu.

29.08.2024 15:09
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1 Eylül itibariyle açılacak av sezonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan Yalovalı balıkçıların bu av sezonu palamut ve hamsiden beklentisi büyük.

Yalova Merkez İlçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Karataş, 1 Eylül itibariyle "Vira bismillah" diyecek balıkçıların son hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre bu sene palamutun bol olmasını beklediklerini söyleyen Karataş, "2024-2025 av sezonu için bu sene göstergeler çok iyi. Palamut olsun, hamsi olsun, pek bolluk var. İnşallah hayırlı olur. Çok sorun yaşamazsak bu sene en fazla palamut gösteriyor. Halkımız palamudu bu sene halkımız bol bol ucuz bir şekilde yiyecek" dedi.

Yaz aylarında da balığa vatandaşların uygun fiyatla ulaştığını söyleyen Karataş, "Yaz balıkçılığına bakarsak yazın da sardalya olsun, istavrit olsun onlar da pek pahalıya gitmedi. Halkın yiyebileceği seviyelerde yaz balıkçılığı da oldu. Kışa bu intikal ederse tabi kışın suların soğumasıyla, balığın toplanmasıyla toplu balıklarda toplu avlanma oluyor. Büyük balıkçı teknelerimiz bunu bol bol avladığı zaman fiyatlar ister istemez aşağı düşüyor. Bugün diyelim ki, 100 lira ise balığın kilosu, 25-30 liraya düşecek" ifadesini kullandı.

Karataş, av sezonunun tüm balıkçılık sektörüne hayırlı olmasını diledi.

Balıkçıların sorunları hakkında da bilgi veren Karataş, şöyle konuştu:

"Sorunlar Ankara'da dile getirildi bir şekilde. Biz de gidip toplantılara katıldık. Bizlerde hamsi avlama araçları var. Sıkma ağa, büzme ağa diyorlar. Tabi ki bu konularda sıkıntımız oldu. Palamut ağ uzatmalarında sıkıntı oldu. Bir şekilde o aşıldı ama sıkma hamsi ağıyla ilgili sorunlar yaşanıyor. 9 milim balığın boyu, 8 milim ağayla balığı avlayın diyorlar. 8 milimle avlayan arkadaşlarımızın hepsi makaralara geçtiği zaman hiçbir şekilde balık tekneye girmez. Şimdi burada bir ayrımcılık oluyor. Sayın Bakanımıza, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu da basın yoluyla iletelim. Adaletsiz bir sistem oluyor. Zengine kanun, fakire daha fazla kanun. Baktığımızda burada birine 8, birine 6 milim. Burada gırgırcı, küçük balıkçı birbirine düşman oluyor. Bunun önleminin alınması lazım. Bana 8 milim olacağına beni tamamen yasakla o zaman gırgırı 8 milim yap. Ben hiç hamsi avlamayayım, hiç sorun değil küçük balıkçı olarak. Biz bunu Ankara'da da dile getirdik."

Kooperatifte ucuz balık satılacak

Karataş, tarımda yaşanan sorunların denizde de yaşandığını belirterek, "Bugün sardalaya balığı Yalova'da, 150 liraya satılıyor, bana kilosu geliyor, 50-60 liraya. Nitekim aynı tarladaki domatesçi gibi. 5 liraya tarladan benden alıyor diyor, biz pazardan alıyoruz 25-30 liraya. Aradaki kurumları bir parça kısıtlayabilsek, domatesinden sebzesinden tutun, balığına kadar aynı şekilde ineyecekler. Bu konularla devletimizin ilgilenmesi lazım. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. 1 eylül itibariyle kooperatifimizde satış yerimi açacağım. Balıkçıdan nasıl geldiyse o şekilde, satışımızı yapacağız, inşallah." - YALOVA

Kaynak: İHA

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