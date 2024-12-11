Yandex Go Türkiye'de Denemelere Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex Go Türkiye'de Denemelere Başladı

Yandex Türkiye, Yandex Go aracılığıyla Antalya'da test süreci başlattı, yayılma planları var.

11.12.2024 14:24
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Yandex Türkiye, araç çağırma uygulaması Yandex Go'nun Antalya'da test sürecine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu dahil olmak üzere Antalya şehir merkezi ve çevresinde kullanılabilen hizmetin, gelecekte daha geniş bir alana yayılması planlanıyor. Bu kapsamda, Antalya, Türkiye'de Yandex Go hizmetini deneyimleyen ilk şehir oldu.

Yandex Go mobil uygulaması, iOS ve Android cihazlar için Türkçe ve diğer birçok dilde ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kullanıcılar, araç çağırmak için uygulama üzerinden adreslerini yazıyor ve tahmini yolculuk ücretini önceden görebiliyor.

Konum özelliği etkinleştirildiğinde, sistem kullanıcıya en yakın sürücüyü hızlı bir şekilde yönlendiriyor. Ödemeler, nakit olarak veya araç içindeki terminalden kartla yapılabiliyor.

Uygulama, kullanıcıların yolculuk deneyimlerini değerlendirmesine olanak tanıyor. Bu sayede düşük puan alan sürücüler belirli bir süre hizmetten men edilebiliyor, böylece yüksek hizmet kalitesi korunuyor.

Yandex Go, haritalama, rota oluşturma ve navigasyon gibi teknolojilerle, hem sürücülerin hem de yolcuların zamanını en verimli şekilde kullanmasını sağlıyor.

Sistemin algoritmaları, sürücülerin bir yolculuğu tamamlarken bir sonraki müşteriyle buluşmasını kolaylaştırarak şehirdeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Yandex Go, kendi araçlarını veya sürücülerini çalıştırmıyor. Bunun yerine, yerel taşımacılık şirketleriyle iş birliği yaparak lisanslı sürücülerin hizmet vermesini sağlıyor.

Uygulama, sürücülerle sürekli iletişim halinde kalarak yolcuların sorularını yanıtlamayı ve eksiksiz bir destek hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Antalya'da başlayan bu hizmetin ilerleyen dönemlerde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılması planlanıyor.

Yandex Go, hem kullanıcılar hem de sürücüler için etkili bir araç çağırma deneyimi sunmayı ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ, test sürecine dair yaptığı açıklamada, ürünü Türkiye pazarına sunmaktan büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Konfor, güvenlik ve uygun fiyat, en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yandex Go'nun, Türk halkının beklentilerini karşılayan bir çözüm olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Altuğ, uygulamada kullanılan gelişmiş güvenlik özellikleri ve teknolojilerin hem kullanıcılar hem de sürücüler için kaliteli bir deneyim sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Yandex, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex Go Türkiye'de Denemelere Başladı - Son Dakika

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