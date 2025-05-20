Yandex'in Yazeka'sı Türkiye'de Yüzde 75 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

Yandex'in Yazeka'sı Türkiye'de Yüzde 75 Büyüdü

Yazeka, Türkiye'de kullanıcı sayısını artırdı, günlük 30 dakika zaman tasarrufu sağlıyor.

20.05.2025 12:40
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Yandex, Türkiye pazarı için geliştirdiği yapay zeka destekli arama aracı Yazeka'nın kullanıcı sayısının, 2025'in başından bu yana yüzde 75 arttığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde Yandex Arama'da Yazeka tarafından otomatik yanıtlanan sorguların sayısı da yüzde 40 artış gösterdi.

Türkçe dil yapısı ve Türkiye'ye özgü kullanıcı alışkanlıkları dikkate alınarak geliştirilen Yazeka, yapay zeka destekli arama, navigasyon ve günlük içerik erişimi gibi çeşitli özellikleri kullanıcıların hizmetine sunuyor. Yazeka'nın bu dönemde hızla yaygınlaşması, kullanıcıların sadece bağlantı listeleri yerine doğrudan yanıt talep etme eğiliminin güçlendiğini ortaya koyuyor.

Kullanıcılar yılda 165 saat kazandı

Yandex Türkiye verilerine göre, Yazeka kullanan tipik bir kullanıcı günde ortalama 30 dakika zaman tasarrufu sağlıyor. Bu da yıllık bazda 165 saatlik bir kazanç anlamına geliyor. Tüm Yandex Arama kullanıcıları dikkate alındığında ise bu tasarruf toplamda 7 milyon saate ulaşıyor.

Yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerle birlikte Yazeka, kullanıcılara sunduğu yanıtları görseller ve videolarla zenginleştiriyor. Kullanıcılar ister bilgi edinmek ister tariflere ulaşmak istesin, görsel ve uygulamalı içeriklerle daha hızlı ve anlaşılır bilgiye ulaşabiliyor. Ayrıca entegre video özetleri sayesinde uzun videoları izlemeye gerek kalmadan temel bilgilere erişim sağlanabiliyor.

Daha karmaşık sorgular için ise Yazeka, adım adım görsellerle desteklenmiş talimatlar sunarak kullanıcıların interaktif öğrenme ve araştırma süreçlerini kolaylaştırıyor.

Yandex Arama ile Yandex Harita servisleri arasındaki entegrasyon sayesinde Yazeka, 250 binden fazla konum hakkında yapay zeka tarafından oluşturulmuş özet bilgiler ve görseller sunarak, kullanıcıların rotalarını daha kolay planlamalarına imkan tanıyor.

"Kullanıcılarımız Yazeka sayesinde yaklaşık üç günlük değerli zaman tasarrufu sağladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye'nin Genel Müdürü ve Yandex Search International Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, internet kullanıcılarının davranışlarının çok hızlı değiştiğini belirtti.

Kullanıcıların artık indekslenmiş internet sitelerinin listesini görmek yerine, sorgularına özlü yanıtlar almak istediğine değinen Popovskiy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim en önemli avantajlarımızdan biri Yandex Arama'nın Türkiye'deki kullanıcıların ihtiyaçları ve Türk dilinin gereksinimleri göz önünde bulundurularak sıfırdan özel olarak geliştirilmiş olması. Geçen yıl Türkiye'de bu tür yapay zeka destekli arama deneyimini sunan ilk platform biz olduk. Sadece altı ay içinde kullanıcılarımız Yazeka sayesinde yaklaşık üç günlük değerli zaman tasarrufu sağladı.İmkanlarımızın sürekli artması sayesinde, sinir ağlarımız gittikçe genişleyen bir kullanım senaryosu yelpazesinde fayda sağlayabiliyor. İş hayatından eğitime, kişisel gelişimden eğlenceye, yeni yerler keşfetmekten spora kadar her alanı kapsıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'deki kullanıcıların Yazeka'ya bu kadar çabuk alışmaları hiç de şaşırtıcı değil."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Yandex, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yandex'in Yazeka'sı Türkiye'de Yüzde 75 Büyüdü - Son Dakika

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