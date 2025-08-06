Yandex'ten 3D Galatasaray Stadyumu

Yandex Türkiye, futbol tutkunlarının oylarıyla belirlenen Galatasaray'ın stadı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ı, 3 boyutlu modelleme teknolojisiyle Yandex Haritalar ve Yandex Navigasyon'da kullanıcıların deneyimine sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın stadının 3 boyutlu modeli, hem Yandex Maps hem de Yandex Navigasyon uygulamalarında eş zamanlı kullanıma açıldı.

Model, Ali Sami Yen'in kendine has mimarisini ve atmosferini son derece gerçekçi bir şekilde yansıtırken, Galatasaray Spor Kulübü'nün ruhunu taşıyan detaylarla hazırlanan bu dijital replikada, sarı-kırmızı koltuk düzeniyle yazılmış "GALATASARAY" ifadesi dikkati çekici biçimde öne çıkıyor.

Uygulamanın gece modunda kullanılan versiyonu ise maç akşamlarını anımsatan aydınlatma efektleriyle daha etkileyici bir deneyim sunuyor. Stadyumun mimari detaylarının yanı sıra, Galatasaray'ın simgesi olan aslan maskotu da modelin merkezine konumlandırılarak sembolik bir vurgu yapılıyor. Kullanıcılar harita üzerinde yakınlaştıkça bu ince detayları daha net görebiliyor.

Yeni 3 boyutlu model yalnızca görsel bir yenilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ziyaretçilerin stadyum çevresinde kolaylıkla yön bulmalarını sağlıyor. Giriş noktaları ve oturma alanları gibi kritik yerlerin konumunu görmeyi kolaylaştırarak kullanıcı deneyimini artırıyor.

Stadyumun dijital profili, Yandex'in yapay zeka destekli asistanı Yazeka tarafından sağlanan otomatik özetlerle zenginleştirildi. Kullanıcılar harita üzerinde stadyuma dokunarak mekan hakkında kapsamlı bilgiye tek bir tıklamayla erişebiliyor.

Özellik, uygulamalarının güncel sürümlerinde kullanılabiliyor

3 boyutlu stadyum özelliği, iOS ve Android için geliştirilen Yandex Maps ve Yandex Navigasyon uygulamalarının en güncel sürümlerinde kullanılabiliyor. Kullanıcılar, stadyumun ismini arama çubuğuna yazarak ya da harita üzerinde doğrudan bularak modeli görüntüleyebiliyor.

Yan açıdan görmek isteyenler, ekran üzerindeki 3D simgesine dokunabiliyor veya iki parmakla yukarı doğru kaydırma hareketi yapabiliyor. Stadyuma ulaşmak isteyen kullanıcılar, uygulama üzerinden araçla, toplu taşımayla ya da yürüyerek güzergah oluşturabiliyor.

Güncelleme, geleceğin Maps vizyonunun bir parçası olarak hayata geçirildi. Yandex Türkiye, haritaların daha sezgisel, görsel ve yerel kullanıcı alışkanlıklarına uyumlu hale gelmesini hedefliyor. Şirket, şehir içi yön bulma deneyiminden futbol kültürüne kadar Türkiye'ye özgü alışkanlıkları yansıtan projelerle harita hizmetlerini geliştirmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, Türkiye'de futbolun, yaşayan ve nefes alan bir kültür olduğunu belirtti.

Stadyumları 3 boyutlu olarak sunarak hem estetik hem de duygusal açıdan etkileyici bir deneyim yarattıklarını vurgulayan Popovskiy, "Hazırlanan ilk 3D stadyum modeli sadece mimariyi değil, aynı zamanda bir kimliği yansıtıyor. Milyonlarca insan için çok büyük anlam taşıyan futbol kültürüyle modern dijital teknolojilerimiz aracılığıyla insanları bir araya getirmek bizim için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.