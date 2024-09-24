Yangın güvenliği için malzeme seçimi önemli

Ekonomi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, yapılarda yangın güvenliğini sağlayacak en temel unsurların, malzeme ve yapı elemanlarının doğru seçimi ve projenin inşaat sürecinde doğru uygulanması olduğunu bildirdi.

Türkiye İMSAD'dan Yangından Korunma Haftası dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükoğlu, yapılarda yangın güvenliği için alınması gereken önlemlere dikkati çekti.

Yangınla mücadelede sadece, duman algılama, baskılama ve söndürme sistemleri gibi aktif koruma sistemlerinin akla geldiğini belirten Küçükoğlu, yangın güvenliği için yapıda yangının oluşma riskinin minimize edilmesi, yangının çıktığı bölümde belli bir süre hapsedilmesi ile hasarların azaltılmasının da hedeflenmesi gerektiğini kaydetti.

Küçükoğlu, bu pasif önlemlerin yapının tasarım aşamasında alınması gerektiğini vurgulayarak, "Pasif yangın güvenliğinin sağlanması için tercih edilen malzemelerin uygunluğu, hem bina sahibinin aktif söndürme sistemlerine harcayacağı maliyeti düşürürken hem de bir yangın durumunda alevlerin yayılmasını engelleyecektir. Yapılarda yangın güvenliğini sağlayacak en temel unsurlar, malzeme ve yapı elemanlarının doğru seçimi ve projenin inşaat sürecinde doğru uygulanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin kullanılması çok önemli"

Küçükoğlu, yapıların kullanım amacına, tehlike sınıfına ve bina yüksekliğine uygun yangın güvenlik tedbirlerinin alınması gerektiğine dikkati çekti.

Yangın dayanım testleri yapılmış sertifikalı malzemelerin kullanılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükoğlu, şunları kaydetti:

"İnşa aşamasında pasif ve aktif yangın güvenlik sistemlerinin imalat ve montajları yetkin kişi ve kurumlar tarafından yapılmalı. Bunun için meslek standartlarının geliştirilmesine ve yetkin kişi ve kuruluşların belgelendirilmesine ihtiyaç var. Öte yandan binaların kullanım amacına uygun ve yangın güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanılması, uzman taraflarca denetlenmesi, yangın söndürme ve algılama sistemlerinin sağlıklı çalışmaları için bakımlarının zamanında ve doğru yapılması sağlanmalı.

Ayrıca bina kullanımı safhasında da yangın kaçış yollarının doğru kullanımı da dahil olmak üzere temel yangın güvenlik konularında binadaki kullanıcıların eğitimi, acil durumlarda ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Kısacası doğru malzeme seçimi, doğru uygulama, doğru ve zamanında bakım, denetim ve doğru işletme, yangın güvenliği tedbirlerinin sürdürülebilirliği açısından bir bütün olarak değerlendirilmelidir."

Küçükoğlu, son dönemde artan orman yangınlarının toplum olarak tüm yangınlara karşı önleyici faaliyetlerin hızlandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu aktararak, yangın ihtimaline karşı yüksek duyarlılıkta, bilinçte ve proaktif anlayışla tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

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