Yapay Kalp ile Yaşama Tutundu

13.02.2026 13:09
İleri evre kalp yetmezliği yaşayan Burhan Yılmaz, yapay kalp destek sistemiyle sağlığına kavuştu.

İleri evre kalp yetmezliği yaşayan 56 yaşındaki Burhan Yılmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde uygulanan yapay kalp destek sistemiyle sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar kalp yetmezliğiyle mücadele eden, nefes almakta zorlanan ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan Yılmaz, hastaneye başvurdu.

Yapılan değerlendirmeler sonrası uygulanan cerrahi yöntemle Yılmaz'ın yaşam kalitesi arttı. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastaya, yaklaşık 3 saat süren operasyonla sol ventrikül destek sistemi olarak adlandırılan yapay kalp cihazı yerleştirildi. Operasyonun ardından iki gün yoğun bakımda kalan hasta, servise alındı.

"Yapay kalp destek sistemi için uygun adaydı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, hastanın kendilerine geldiğinde nefes almakta zorlandığını ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğunu belirtti.

Erkanlı, "Öncelikle yatırılarak yoğun ilaç tedavisi uyguladık ancak bu tedaviden yeterli yanıt alamadık. Bunun üzerine hastanın kalp nakline mi yoksa yapay kalp tedavisine mi uygun olduğunu değerlendirmek amacıyla kateterizasyon işlemi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerde hastanın akciğer basınçlarının ileri derecede yüksek olduğunu gördüklerini aktaran Erkanlı, şunları kaydetti:

"Bu durum kalp nakli açısından olumsuz bir tabloydu. Ancak hastayı bu şekilde bırakmamız mümkün değildi. Yapay kalp destek sistemi için uygun aday olduğunu tespit ettik. Hastamız, tedaviye oldukça iyi adapte olmuş durumda. En önemlisi rahat nefes alabiliyor ve kaliteli uyuyabiliyor. Bu tür ileri evre kalp yetmezliği hastalarında yapay kalp, yaşam kalitesini ciddi anlamda artıran ve hayati öneme sahip bir tedavi seçeneği."

"Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum"

Hasta Burhan Yılmaz da 2015 yılında anjiyo olduğunu, damarlarının tıkalı çıktığını ve o günden sonra kalp yetmezliği tanısıyla düzenli ilaç tedavisi gördüğünü aktardı.

Kontrollerini aksatmadığını ancak zamanla şikayetlerinin artmaya başladığını vurgulayan Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Son bir yıldır yürüyemez hale geldim, nefes almakta zorlanıyordum. Geceleri uyuyamıyor, yemek yiyemiyor, günlük hayatımı sürdüremiyordum. Hocam durumun artık ilaçla düzelmeyeceğini söyledi. Bana en doğru seçeneği anlattı ve güven verdi. Ameliyattan sonra nefesim açıldı, iştahım geri geldi, geceleri rahat uyuyabiliyorum. Kendimi yeniden hayata dönmüş gibi hissediyorum. Başta Prof. Dr. Erkanlı olmak üzere tüm Medipol ekibine minnettarım."

Kaynak: AA

